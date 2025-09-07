В воскресенье, 7 сентября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Турции и Испании. Игра пройдет в Конье (Турция) на поле стадиона «Конья Бююкшехир», начало – в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Турции в последний год очень прилично выступает на официальных турнирах. Год назад команда Винченцо Монтелли дошла до четвертьфинала Евро, а осенью и весной продемонстрировала убедительные результаты в Лиге Наций, и более того, впервые в своей истории смогла попасть в элитный дивизион турнира, обыграв по сумме двух встреч Венгрию. На очереди уже отбор на ЧМ, где турки в первом матче одолели Грузию в голевой перестрелке и готовятся дать бой Испании.

О «красной фурии» вообще нечего сказать с отрицательной стороны, ведь эта сборная продемонстрировала прекрасный прошлый год, став победителем чемпионата Европы, и в Лиге Наций подопечные де ла Фуэнте также сыграли едва ли не идеально, лишь однажды потеряв очки с сербами. К тому же, в плей-офф вышеупомянутого турнира, Испания была близка ко второму золоту в историю соревнований, но в серии пенальти не смогла обыграть Португалию и в итоге заняла второе место. Сейчас «красная фурия» в своем квартете является безапелляционным фаворитом на выход на Чемпионат мира с первой строчки, но данный статус нужно еще доказать и на футбольном поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.