Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция – Испания. Текстовая трансляция матча. LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
07.09.2025 21:45 – 59 0 : 5
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 21:40 | Обновлено 07 сентября 2025, 23:03
1717
5

Турция – Испания. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации к чемпионату мира 2026

07 сентября 2025, 21:40 | Обновлено 07 сентября 2025, 23:03
1717
5
Турция – Испания. Текстовая трансляция матча. LIVE
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 7 сентября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Турции и Испании. Игра пройдет в Конье (Турция) на поле стадиона «Конья Бююкшехир», начало – в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Турции в последний год очень прилично выступает на официальных турнирах. Год назад команда Винченцо Монтелли дошла до четвертьфинала Евро, а осенью и весной продемонстрировала убедительные результаты в Лиге Наций, и более того, впервые в своей истории смогла попасть в элитный дивизион турнира, обыграв по сумме двух встреч Венгрию. На очереди уже отбор на ЧМ, где турки в первом матче одолели Грузию в голевой перестрелке и готовятся дать бой Испании.

О «красной фурии» вообще нечего сказать с отрицательной стороны, ведь эта сборная продемонстрировала прекрасный прошлый год, став победителем чемпионата Европы, и в Лиге Наций подопечные де ла Фуэнте также сыграли едва ли не идеально, лишь однажды потеряв очки с сербами. К тому же, в плей-офф вышеупомянутого турнира, Испания была близка ко второму золоту в историю соревнований, но в серии пенальти не смогла обыграть Португалию и в итоге заняла второе место. Сейчас «красная фурия» в своем квартете является безапелляционным фаворитом на выход на Чемпионат мира с первой строчки, но данный статус нужно еще доказать и на футбольном поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Турция
7 сентября 2025 -
21:45
Испания
Обе команды забьют (да) 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции
Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
ЧМ-2026 по футболу сборная Турции по футболу сборная Испании по футболу Винченцо Монтелла Луис де ла Фуэнте текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07 сентября 2025, 09:55 23
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом

Алексей Сливченко убежден, что усиление вратарской позиции было необходимо «волкам» уже давно

Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Бокс | 07 сентября 2025, 00:40 6
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика

Британец выделил Мозеса Итауму

Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07.09.2025, 15:20
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец всегда дома агрессивно играет»
Футбол | 07.09.2025, 21:46
Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец всегда дома агрессивно играет»
Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец всегда дома агрессивно играет»
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Німеччина скоріш за всього ще й в другому від Північної Ірландії пропустить.
Ответить
0
Alex
Украина должна смотреть на сборную Испании и брать это как база к чему и как надо стремится играть. Они даже в аут  мяч не выбивают , только вперед вертикальная игра с контролем мяча и при потери прессинг что бы не возвращаться в оборону и тем самым экономя силы при любом счете,  одна схема . Команда на другом уровне от всех сборных 
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Ох и быстрые эти испанцы... Но верю в камбэк турков🇹🇷🇹🇷🇹🇷
(за них не потому что испанцев не люблю. в теннисе сегодня за Карлоса. но в футболе их доминация надоела)
Ответить
0
Remark
Польща ІТБ1.
Та Північна Ірландія ІТБ 0,5.
Ответить
0
Remark
Ставка: ТБ1 в першому (скоріш за все ОЗ в першому буде) та ТБ2 загальний в матчі.
Ответить
0
Популярные новости
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 25
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 7
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 8
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 27
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем