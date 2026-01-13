Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
13 января 2026, 21:14
Снова. Еще один матч Бундеслиги перенесен из-за непогоды

Гамбург и Байер в ближайшее время друг с другом не сыграют

ФК Гамбург

«Гамбург» официально сообщил, что матч 17-го тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера», который должен был состояться 13 января, будет перенесен из-за непогоды:

«Немецкая футбольная лига (DFL) отменила домашний матч Бундеслиги между «Гамбургом» и «Байером» в сжатые сроки. Причиной отмены матча 17-го тура являются опасения по поводу безопасности конструкций из-за сильной оттепели.

Работы по уборке снега и льда на стадионе «Фолькспаркстадион» и вокруг него продолжаются полным ходом днем и ночью с середины прошлой недели. Даже после вчерашней гололедицы различные компании обеспечивали безопасные пути доступа и выхода, а также убирали снег и лед с пилонов, краев крыш и вестибюлей, чтобы позволить проведение матчей.

Ситуация изменилась из-за сильной оттепели поздно вечером во вторник. Талая вода скапливалась под снегом на мембране крыши в нескольких местах стадиона, не имея возможности стекать, что приводило к значительным точечным нагрузкам. Инженер-строитель, которого вызвали для оценки ситуации, счел это угрозой безопасности, после чего матч пришлось отменить после консультации с DFL (Немецкой футбольной лигой) и местными органами безопасности.

Безопасность всех посетителей стадиона, команд, официальных лиц, поставщиков услуг и т. д. является главным приоритетом в этом решении. Информация о перенесенной дате и обработке билетов будет опубликована в ближайшие дни».

На выходных из-за непогоды уже были отменены несколько других матчей Бундеслиги.

Дмитрий Вус Источник: ФК Гамбург
