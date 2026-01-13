Снова. Еще один матч Бундеслиги перенесен из-за непогоды
Гамбург и Байер в ближайшее время друг с другом не сыграют
«Гамбург» официально сообщил, что матч 17-го тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера», который должен был состояться 13 января, будет перенесен из-за непогоды:
«Немецкая футбольная лига (DFL) отменила домашний матч Бундеслиги между «Гамбургом» и «Байером» в сжатые сроки. Причиной отмены матча 17-го тура являются опасения по поводу безопасности конструкций из-за сильной оттепели.
Работы по уборке снега и льда на стадионе «Фолькспаркстадион» и вокруг него продолжаются полным ходом днем и ночью с середины прошлой недели. Даже после вчерашней гололедицы различные компании обеспечивали безопасные пути доступа и выхода, а также убирали снег и лед с пилонов, краев крыш и вестибюлей, чтобы позволить проведение матчей.
Ситуация изменилась из-за сильной оттепели поздно вечером во вторник. Талая вода скапливалась под снегом на мембране крыши в нескольких местах стадиона, не имея возможности стекать, что приводило к значительным точечным нагрузкам. Инженер-строитель, которого вызвали для оценки ситуации, счел это угрозой безопасности, после чего матч пришлось отменить после консультации с DFL (Немецкой футбольной лигой) и местными органами безопасности.
Безопасность всех посетителей стадиона, команд, официальных лиц, поставщиков услуг и т. д. является главным приоритетом в этом решении. Информация о перенесенной дате и обработке билетов будет опубликована в ближайшие дни».
На выходных из-за непогоды уже были отменены несколько других матчей Бундеслиги.
⚠️ HSV – Leverkusen kurzfristig abgesagt— Hamburger SV (@HSV) January 13, 2026
Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat das Bundesliga-Heimspiel des HSV gegen Bayer Leverkusen am Dienstagabend kurzfristig abgesagt. Grund für die Spielabsage am 17. Spieltag sind statische Sicherheitsbedenken in Folge des extremen… pic.twitter.com/auxyEI8Qbc
