Украинский вингер Челси Михаил Мудрик снова оказался в центре скандала – на этот раз не на футбольном поле, а на дороге.

24-летний футболист получил запрет на 6 месяцев на вождение автомобилем и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов за систематические нарушения ПДД в Великобритании.

По данным британских СМИ, за последние 18 месяцев Мудрик нарушил правила 13 раз, что привело к решению суда о временном лишении прав.

Интересно, что недавно Мудрик засветился в социальных сетях за рулем своего нового автомобиля BMW M8 Gran Coupe – премиум-спорткара (с номерами 1010MM), который в Украине стоит от 105 до 120 тысяч долларов. Эта модель сочетает агрессивный дизайн, 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и мощность более 600 л.с., разгоняясь до сотни всего за 3,2 секунды.

Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила