ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 сентября 2025, 14:14 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:06
Футболист Челси получил запрет на 6 месяцев на вождение и штраф £1000

Instagram. Михаил Мудрик

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик снова оказался в центре скандала – на этот раз не на футбольном поле, а на дороге.

24-летний футболист получил запрет на 6 месяцев на вождение автомобилем и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов за систематические нарушения ПДД в Великобритании.

По данным британских СМИ, за последние 18 месяцев Мудрик нарушил правила 13 раз, что привело к решению суда о временном лишении прав.

Интересно, что недавно Мудрик засветился в социальных сетях за рулем своего нового автомобиля BMW M8 Gran Coupe – премиум-спорткара (с номерами 1010MM), который в Украине стоит от 105 до 120 тысяч долларов. Эта модель сочетает агрессивный дизайн, 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и мощность более 600 л.с., разгоняясь до сотни всего за 3,2 секунды.

Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
StrikeX
Скучно на такій машині по Британії їздити... Потенціал реалізувати ніде практично - всюди жорсткі обмеження швидкості, всюди камери, штрафні бали... Там можна і звичайним Міні Купером обійтись. Такою М8 краще по безлімітних німецьких автобанах літати або по відремонтованих українських дорогах, де часті обгони, гальмування, повороти і мало камер)
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
stalker digga
Ведет себя как будто достиг в футболе  всех высот.
Ответить
+2
jugulator
Он еще и идиот.
Ответить
+1
kadaad .
Мудрик дятел не только в футболе!
Ответить
+1
RCD Mallorca
У него что руль слева? В Англии не удобно же так ездить 
Ответить
0
yura koshak
BMW уже стала чимось типу костюму Адідас. Гопота на районі гордиться костюмом, одноклєточні гордяться BMW, чим заряженіша BMW- тим все пєчальнєє....
Ответить
0
pricolist
Зараз стільки новин у світі футболу, та й спорту в цілому, а ви публікуєте новину про авто Мудрика, ну дякую
Ответить
-1
