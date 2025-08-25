Фотографа, вышедшего на корт во время матча US Open, лишили аккредитации
25 августа фотокорреспондент спровоцировал остановку поединка Медведев – Бонзи
25 августа фотограф спровоцировал остановку матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025 между Даниилом Медведевым и Бенжаменом Бонзи.
Фотокорреспондент вышел на корт на матчболе Бонзи в третьем сете при счете 5:4 (A:40) после того, как француз подал первый мяч. Судья на вышке назначил Бенжамену еще одну первую подачу, что не понравилось Медведеву, который разбушевался.
По итогу Бонзи не реализовал матч-поинт, а затем проиграл третью и четвертую партии. К счастью, в пятом сете французскому теннисисту удалось добыть победу – 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.
Как сообщает журналист Бен Ротенберг, организаторы US Open лишили фотографа аккредитации.
Breaking:— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 25, 2025
Bounces can report, confirmed by USTA, that the photographer was escorted from the court by US Open security.
His credential has been revoked for the 2025 US Open.
Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match.— José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025
Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B
Le photographe de la discorde entre Medvedev et Bonzi, qui débarque de nul part quand même 😭pic.twitter.com/IKGa3u0y9I— TennisTemple (@tennistemple) August 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/64 финала состоится 25 августа и начнется в 18:00 по Киеву
Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом