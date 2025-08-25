Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Фотографа, вышедшего на корт во время матча US Open, лишили аккредитации
US Open
25 августа 2025, 12:37 |
237
0

Фотографа, вышедшего на корт во время матча US Open, лишили аккредитации

25 августа фотокорреспондент спровоцировал остановку поединка Медведев – Бонзи

25 августа 2025, 12:37 |
237
0
Фотографа, вышедшего на корт во время матча US Open, лишили аккредитации

25 августа фотограф спровоцировал остановку матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025 между Даниилом Медведевым и Бенжаменом Бонзи.

Фотокорреспондент вышел на корт на матчболе Бонзи в третьем сете при счете 5:4 (A:40) после того, как француз подал первый мяч. Судья на вышке назначил Бенжамену еще одну первую подачу, что не понравилось Медведеву, который разбушевался.

По итогу Бонзи не реализовал матч-поинт, а затем проиграл третью и четвертую партии. К счастью, в пятом сете французскому теннисисту удалось добыть победу – 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Как сообщает журналист Бен Ротенберг, организаторы US Open лишили фотографа аккредитации.

По теме:
Рейлли Опелка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open: что нужно Алькарасу, чтобы обойти Синнера и возглавить рейтинг?
Мы ждем. Медведев заговорил о завершении карьеры после вылета с US Open
Даниил Медведев Бенжамен Бонзи US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
Теннис | 25 августа 2025, 10:46 2
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open

Поединок 1/64 финала состоится 25 августа и начнется в 18:00 по Киеву

Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24 августа 2025, 13:19 13
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате

Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом

Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Футбол | 25.08.2025, 11:17
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 6
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем