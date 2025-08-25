Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку
US Open
25 августа 2025, 08:08 | Обновлено 25 августа 2025, 08:12
Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку

Бенжамен Бонзи наказал нейтрала в пяти сетах и пробился во второй раунд мейджора в США

Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Французский теннисист Бенжамен Бонзи (АТР 51) пробился во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.

На старте американского мейджора в Нью-Йорке француз в пяти сетах выбил «нейтрального» Даниила Медведева (АТР 13) за 3 часа и 46 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Даниил Медведев [13] – Бенжамен Бонзи (Франция) – 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6

В третьей партии произошел скандальный эпизод из-за выхода фотографа на корт, что сломило Бонзи, который не сумел подать на матч. К счастью, победу все-таки отпраздновал француз.

Бонзи провел третье очное противостояние против Медведева, в частности второе в 2025 году. В конце июня Бенжамен одолел Даниила в первом круге Уимблдона.

Бонзи одержал четвертую викторию над тенниситом из топ-20 за последний год. Его следующим соперником будет американец Маркос Хирон.

Медведев близок к вылету из первой двадцатки. В 2025 он выиграл только один матч на Grand Slam, а на трех последних мейджорах проиграл в первом же раунде.

После поражение Бонзи россиянин 20 секунд ломал ракетку и демонстративно долго покидал корт во время интервью Бенжамена.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Медведев Бенжамен Бонзи US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
MCD-MEL
Скільки вони ще збираються терпіти його???
Ответить
+1
