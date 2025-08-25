Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку

Французский теннисист Бенжамен Бонзи (АТР 51) пробился во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.

На старте американского мейджора в Нью-Йорке француз в пяти сетах выбил «нейтрального» Даниила Медведева (АТР 13) за 3 часа и 46 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Даниил Медведев [13] – Бенжамен Бонзи (Франция) – 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6

В третьей партии произошел скандальный эпизод из-за выхода фотографа на корт, что сломило Бонзи, который не сумел подать на матч. К счастью, победу все-таки отпраздновал француз.

Бонзи провел третье очное противостояние против Медведева, в частности второе в 2025 году. В конце июня Бенжамен одолел Даниила в первом круге Уимблдона.

Бонзи одержал четвертую викторию над тенниситом из топ-20 за последний год. Его следующим соперником будет американец Маркос Хирон.

Медведев близок к вылету из первой двадцатки. В 2025 он выиграл только один матч на Grand Slam, а на трех последних мейджорах проиграл в первом же раунде.

После поражение Бонзи россиянин 20 секунд ломал ракетку и демонстративно долго покидал корт во время интервью Бенжамена.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

