Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку
Бенжамен Бонзи наказал нейтрала в пяти сетах и пробился во второй раунд мейджора в США
Французский теннисист Бенжамен Бонзи (АТР 51) пробился во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.
На старте американского мейджора в Нью-Йорке француз в пяти сетах выбил «нейтрального» Даниила Медведева (АТР 13) за 3 часа и 46 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Даниил Медведев [13] – Бенжамен Бонзи (Франция) – 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6
В третьей партии произошел скандальный эпизод из-за выхода фотографа на корт, что сломило Бонзи, который не сумел подать на матч. К счастью, победу все-таки отпраздновал француз.
Бонзи провел третье очное противостояние против Медведева, в частности второе в 2025 году. В конце июня Бенжамен одолел Даниила в первом круге Уимблдона.
Бонзи одержал четвертую викторию над тенниситом из топ-20 за последний год. Его следующим соперником будет американец Маркос Хирон.
Медведев близок к вылету из первой двадцатки. В 2025 он выиграл только один матч на Grand Slam, а на трех последних мейджорах проиграл в первом же раунде.
После поражение Бонзи россиянин 20 секунд ломал ракетку и демонстративно долго покидал корт во время интервью Бенжамена.
Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025
He’s smashing his racquet and just sitting on the court.
Brutal loss to swallow.
pic.twitter.com/CYvceKNR2M
