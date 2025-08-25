ВИДЕО. Фотограф вышел на корт. Медведев устроил скандал в матче на US Open
Судья назначил Бонзи еще одну первую подачу, а россиянин вышел из себя
25 августа проходит матч 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025 между Даниилом Медведевым (ATP 13) и Бенжаменом Бонзи (Франция, ATP 51).
Француз выиграл первые два сета со счета 6:3, 7:5 и повел 5:4 в третьей партии, выйдя подавать на поединок.
На матчболе при А:40 на корте начался откровенный цирк. Бенжамен не подал первый мяч и фотограф вышел на корт... Судья Грег Алленсворт принял решение дать Бонзи еще одну первую подачу, и тут Медведев вышел из себя.
«Что говорил Рейлли Опелка? Он зарабатывает за матч, а не за час. Судья просто хочет домой. Ты взрослый мужик или нет? Почему ты дрожишь? Ты хочешь домой? Ты же хочешь домой, не так ли?», – наехал на судью Медведев.
В какой-то момент Бонзи потребовал предупреждение Медведеву за затягивание времени: «Он делает это. Я не играю. Я ухожу с корта». Разборки длились около 10 минут, а фанаты на стадионе начали поддерживать Медведева и при попытке Бонзи подать кричали: «Вторая подача!»
В итоге Бенжамен не реализовал матчбол, позволил россиянину сделать брейк и проиграл тай-брейк. Медведев перевел игру в четвертый сет, в котором сходу завладел преимуществом.
Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match.— José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025
Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B
