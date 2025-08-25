Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Фотограф вышел на корт. Медведев устроил скандал в матче на US Open
US Open
25 августа 2025, 06:59 |
1493
0

ВИДЕО. Фотограф вышел на корт. Медведев устроил скандал в матче на US Open

Судья назначил Бонзи еще одну первую подачу, а россиянин вышел из себя

25 августа 2025, 06:59 |
1493
0
ВИДЕО. Фотограф вышел на корт. Медведев устроил скандал в матче на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

25 августа проходит матч 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025 между Даниилом Медведевым (ATP 13) и Бенжаменом Бонзи (Франция, ATP 51).

Француз выиграл первые два сета со счета 6:3, 7:5 и повел 5:4 в третьей партии, выйдя подавать на поединок.

На матчболе при А:40 на корте начался откровенный цирк. Бенжамен не подал первый мяч и фотограф вышел на корт... Судья Грег Алленсворт принял решение дать Бонзи еще одну первую подачу, и тут Медведев вышел из себя.

«Что говорил Рейлли Опелка? Он зарабатывает за матч, а не за час. Судья просто хочет домой. Ты взрослый мужик или нет? Почему ты дрожишь? Ты хочешь домой? Ты же хочешь домой, не так ли?», – наехал на судью Медведев.

В какой-то момент Бонзи потребовал предупреждение Медведеву за затягивание времени: «Он делает это. Я не играю. Я ухожу с корта». Разборки длились около 10 минут, а фанаты на стадионе начали поддерживать Медведева и при попытке Бонзи подать кричали: «Вторая подача!»

В итоге Бенжамен не реализовал матчбол, позволил россиянину сделать брейк и проиграл тай-брейк. Медведев перевел игру в четвертый сет, в котором сходу завладел преимуществом.

ВИДЕО. Фотограф вышел на корт. Медведев устроил скандал в матче на US Open

По теме:
Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку
Элина Свитолина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
Бенжамен Бонзи видео US Open 2025 Даниил Медведев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open
Теннис | 25 августа 2025, 07:12 0
Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open
Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open

Джессика Пегула с баранкой одолела Майяр Шериф на старте Открытого чемпионата США 2025

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25 августа 2025, 03:45 0
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»

Бывший тренер киевлян – о переходе Люки Шевалье

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Бокс | 24.08.2025, 10:40
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24.08.2025, 13:19
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
23.08.2025, 18:05 16
Волейбол
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
23.08.2025, 22:38 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 82
Другие виды
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
23.08.2025, 15:00 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем