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ATP
07 февраля 2025, 19:57 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:08
309
0

ВИДЕО. Скандал в Далласе: Голиаф послал болельщика. Судья снова начудил

Грег Алленсворт в очередной раз накосячил, едва не лишив Рейлли Опелку победы

07 февраля 2025, 19:57 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:08
309
0
ВИДЕО. Скандал в Далласе: Голиаф послал болельщика. Судья снова начудил
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейлли Опелка

В ночь на 7 февраля американский теннисист Рейлли Опелка (АТР 145) пробился в четвертьфинал турнира АТР 500 в Далласе, США.

Во 2-м раунде американец с ростом 2.11 метра и с заслуженным прозвищем «Голиаф» одолел Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 63) в трех сетах за 2 часа и 32 минуты.

В 10-м гейме третьей партии Опелка вышел подавать на матч. При счете 30:30 Рейлли прервался и обратился к болельщику, который ему мешал: «Ты делаешь это специально или что? Иди н***й во внутрь».

Судья Грег Алленсворт посчитал это нарушением правил и присудил Кэмерону очко, оштрафовав Рейлли. Норри не сумел реализовать этот брейк-поинт, как и еще два последующих в этом гейме, и Опелка сумела закрыть поединок, взяв решающую партию 6:4.

После завершения встречи Опелка жестко раскритиковал Алленсворта, который не впервые принимает странное решение:

«Грег Алленсворт — худший судья в ATP. Все игроки говорили о нем в раздевалке. Какое совпадение, это было буквально два дня назад. Определенно, это худший судья в Туре. Он чуть не изменил исход матча просто потому, что не очень понимает, что делает.

Он не мог дать мне ответа. «Ты не сказал этому парню заткнуться. Он делал это три очка подряд». Он не выполнил свою работу, и мне пришлось сказать ему, чтобы он убирался отсюда. Парень вел себя довольно грубо. Если ты хочешь прийти сюда, чтобы быть мудаком, то я буду отвечать. А если судья не справляется со своей работой и наказывает меня, это выглядит не очень хорошо. Чего жду от оставшихся матчей на турнире? Отсутствия Алленсворта на моём матче».

Грег Алленсворт как минимум трижды уже попадал в скандал. В Цинциннати-2024 Грег сказал Фритцу и Накашиме переиграть очко после того, как Брэндон попал в аут. Тогда автоматическая система определения аутов Hawk-Eye Live не среагировала, а судья сказал Фритцу, что он мог и сам остановить розыгрыш.

Через три дня на том же турнире Грег не увидел двойное касание корта на стороне Джека Дрейпера на его матчболе в поединке против Феликса Оже-Альяссима. Рефери сказал «гейм, сет, матч», хотя даже Дрейпер предложил переиграть.

А за неделю до старта Цинциннати-2024 Алленсворт в Ваншингтоне дисквалифицировал Дениса Шаповалова с матча против Бена Шелтона, хотя канадец «висел» на трех матч-поинтов. Шаповалов швырнул ракетку на корт и нецензурно выражался. Грегу этого хватило, хотя фанаты и даже Шелтон предложили отпустить эту ситуацию и дать доиграть. В итоге Денис лишился и призовых, и очков.

Четвертьфиналы в Далласе пройдут сегодня, 7 февраля. Пары 1/4 финала:

  • Денис Шаповалов – Томаш Махач [6]
  • Томми Пол [3] – Рейлли Опелка [WC]
  • Маттео Арнальди [8] – Хауме Муньяр
  • Йосихито Нисиока – Каспер Рууд [2]

ВИДЕО. Скандал в Далласе: Голиаф послал болельщика. Судья не разобрался

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видео Рейлли Опелка Кэмерон Норри ненормативная и нецензурная лексика болельщики фанаты ATP Даллас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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