ВИДЕО. Скандал в Далласе: Голиаф послал болельщика. Судья снова начудил

В ночь на 7 февраля американский теннисист Рейлли Опелка (АТР 145) пробился в четвертьфинал турнира АТР 500 в Далласе, США.

Во 2-м раунде американец с ростом 2.11 метра и с заслуженным прозвищем «Голиаф» одолел Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 63) в трех сетах за 2 часа и 32 минуты.

В 10-м гейме третьей партии Опелка вышел подавать на матч. При счете 30:30 Рейлли прервался и обратился к болельщику, который ему мешал: «Ты делаешь это специально или что? Иди н***й во внутрь».

Судья Грег Алленсворт посчитал это нарушением правил и присудил Кэмерону очко, оштрафовав Рейлли. Норри не сумел реализовать этот брейк-поинт, как и еще два последующих в этом гейме, и Опелка сумела закрыть поединок, взяв решающую партию 6:4.

После завершения встречи Опелка жестко раскритиковал Алленсворта, который не впервые принимает странное решение:

«Грег Алленсворт — худший судья в ATP. Все игроки говорили о нем в раздевалке. Какое совпадение, это было буквально два дня назад. Определенно, это худший судья в Туре. Он чуть не изменил исход матча просто потому, что не очень понимает, что делает.

Он не мог дать мне ответа. «Ты не сказал этому парню заткнуться. Он делал это три очка подряд». Он не выполнил свою работу, и мне пришлось сказать ему, чтобы он убирался отсюда. Парень вел себя довольно грубо. Если ты хочешь прийти сюда, чтобы быть мудаком, то я буду отвечать. А если судья не справляется со своей работой и наказывает меня, это выглядит не очень хорошо. Чего жду от оставшихся матчей на турнире? Отсутствия Алленсворта на моём матче».

Грег Алленсворт как минимум трижды уже попадал в скандал. В Цинциннати-2024 Грег сказал Фритцу и Накашиме переиграть очко после того, как Брэндон попал в аут. Тогда автоматическая система определения аутов Hawk-Eye Live не среагировала, а судья сказал Фритцу, что он мог и сам остановить розыгрыш.

Через три дня на том же турнире Грег не увидел двойное касание корта на стороне Джека Дрейпера на его матчболе в поединке против Феликса Оже-Альяссима. Рефери сказал «гейм, сет, матч», хотя даже Дрейпер предложил переиграть.

А за неделю до старта Цинциннати-2024 Алленсворт в Ваншингтоне дисквалифицировал Дениса Шаповалова с матча против Бена Шелтона, хотя канадец «висел» на трех матч-поинтов. Шаповалов швырнул ракетку на корт и нецензурно выражался. Грегу этого хватило, хотя фанаты и даже Шелтон предложили отпустить эту ситуацию и дать доиграть. В итоге Денис лишился и призовых, и очков.

Четвертьфиналы в Далласе пройдут сегодня, 7 февраля. Пары 1/4 финала:

ВИДЕО. Скандал в Далласе: Голиаф послал болельщика. Судья не разобрался

Moment Reilly Opelka got a point penalty for Audible Obscenity while he was serving for the match against Cameron Norrie at 5-3 (30-30)



Gregory Allensworth gave him a point penalty and supervisor agreed.



Opelka held and won the match anyway.



pic.twitter.com/3zPsSCGIoS — edgeAI (@edgeAIapp) February 7, 2025

“Greg Allensworth is the worst ref in the ATP”



Reilly Opelka BLASTS the chair umpire following his match and calls for the ATP to suspend him



video @CMurray234 pic.twitter.com/IDZBw0JuXU — The Grandstand (@TennGrand) February 7, 2025