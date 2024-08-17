ВИДЕО. Скандал на матчболе в поединке Оже-Альяссим – Дрейпер
Судья грубо ошибся в ключевой момент встречи 1/8 финала на Мастерсе
Теннисный судья из США Грег Аленсфорт допустил серьезную ошибку в ключевой момент встречи третьего раунда на Мастерсе в Цинциннати между Феликсом Оже-Альяссимом и Джеком Дрейпером.
На матчболе Дрейпер принял мяч прямо в точке падения после укороченного от соперника. Судья объявил, что британец выиграл матч, но Оже-Альяссим видел, что мяч сначала коснулся ракетки британца, потом ударился о корт на его стороне и только потом перелетел сетку.
После этого на корте возникла продолжительная словесная перепалка, Дрейпер предлагал посмотреть повтор, на корт выходил супервайзер, но результат остался без изменений.
«Вы уйдете с корта, а это потом будет везде. И будет выглядеть нелепо. Я не шучу, это будет сумасшествием. И я знаю, что Дрейпер не обязан говорить о таком, потому что это его матчбол, его победа. Но вы обязаны. Честно говоря, я не ожидал, что вы так присудите очко», – сказал Феликс судье.
«Ужасное решение, но каждый игрок знает, что ты точно знаешь, куда ты попал. Хахаха, нелепый случай», – прокомментировал эпизод австралийский тенниссист Ник Кирьос.
Позже в трансляции показали повтор, на котором было видно, что претензии Оже-Альяссима являлись обоснованными.
THE MOST CONTROVERSIAL MATCH POINT EVER!!!— Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2024
WHAT JUST HAPPENED...? 😱#CincyTennis pic.twitter.com/cxU4H2A4Af
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