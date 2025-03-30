Стародубцева выступит в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Испании

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) заявилась на грунтовой турнир WTA 125 в Ла-Бисбаль-д'Ампурда, Испания.

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против представительницы Швейцарии Сюзан Бандекки (WTA 190).

Если Юлия сумеет преодолеть стадии 1/16 финала, то во втором круге встретится с победительницей противостояния Ирен Бурильо Эскориуэла – Ализе Корне.

Стародубцева получила четвертый номер посева. Первый номер посева – у Евы Лис. Второй – у Аранчи Рус.

Турнир в Ла-Бисбаль-д'Ампурда пройдет с 31 марта по 6 апреля.

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