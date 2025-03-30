Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева выступит в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Испании
WTA
30 марта 2025, 16:51 | Обновлено 30 марта 2025, 17:55
280
0

Стародубцева выступит в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Испании

В 1-м раунде соревнований в Ла-Бисбаль-д'Ампурда Юлия сыграет против Сюзан Бандекки

30 марта 2025, 16:51 | Обновлено 30 марта 2025, 17:55
280
0
Стародубцева выступит в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) заявилась на грунтовой турнир WTA 125 в Ла-Бисбаль-д'Ампурда, Испания.

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против представительницы Швейцарии Сюзан Бандекки (WTA 190).

Если Юлия сумеет преодолеть стадии 1/16 финала, то во втором круге встретится с победительницей противостояния Ирен Бурильо Эскориуэла – Ализе Корне.

Стародубцева получила четвертый номер посева. Первый номер посева – у Евы Лис. Второй – у Аранчи Рус.

Турнир в Ла-Бисбаль-д'Ампурда пройдет с 31 марта по 6 апреля.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Сколько заработали украинки на супертурнире WTA 1000 в Майами?
ОСАКА: «Нам пришлось бы играть три часа, если она собиралась меня обыграть»
ФОТО. Как это было: Стародубцева навязала Осаке достойную борьбу в Майами
Сюзан Бандекки Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 29 марта 2025, 23:46 20
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Пегулу

Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Бокс | 30 марта 2025, 08:52 10
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю

Лидером списка стал Мухаммед Али

«Где наши йогурты?» Петряк объяснил, почему не расторг контракт с Шахтером
Футбол | 30.03.2025, 10:06
«Где наши йогурты?» Петряк объяснил, почему не расторг контракт с Шахтером
«Где наши йогурты?» Петряк объяснил, почему не расторг контракт с Шахтером
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
ФОТО. На VIP-местах финального матча в Майами вывесили белорусский флаг
Теннис | 30.03.2025, 07:27
ФОТО. На VIP-местах финального матча в Майами вывесили белорусский флаг
ФОТО. На VIP-местах финального матча в Майами вывесили белорусский флаг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 23
Футбол
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 3
Футбол
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
29.03.2025, 00:43 1
Футбол
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 7
Футбол
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 5
Бокс
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем