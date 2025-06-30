Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона

«Нейтральная» девятая ракетка мира Даниил Медведев вылетел из Уимбодонского турнира 2025.

В первом раунде прошлогодний полуфиналист в четырех сетах потерпел поражение от представителя Франции Бенжамена Бонзи (АТР 64) за 3 часа и 10 минут.

Уимбдон-2025. 1/64 финала

Бенжамен Бонзи (Франция) – Даниил Медведев [9] – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2

Это была третья встреча соперников. Бонзи одержал вторую победу над россиянином. В 2017 году Бенжамен прошел Медведев в первом круге Ролан Гаррос.

Бонзи во второй раз в карьере обыграл соперника из первой десятки рейтинга АТР в третий раз вышел во второй круг Уимблдона. Следующим соперником француза будет победитель противостояния Вит Коприва (Чехия, ATP 78) – Джордан Томпсон (Австралия, ATP 44).

В LIVE-рейтинге АТР Медведев уже идет на 14-й позиции. Во время матча с Бонзи Даниил не сдержал рвоту.

Clima hoje em Londres está muito quente: 32ºC e baixa umidade. Medvedev que tem dos melhores preparo físico da ATPTour não segurou a gorfada. pic.twitter.com/RsduouMnp4 — Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) June 30, 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine