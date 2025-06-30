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  4. Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Уимблдон
30 июня 2025, 16:29 | Обновлено 30 июня 2025, 16:42
2559
8

Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона

Первые хорошие новости из мужской сетки: Бенжамен Бонзи выбил «нейтрала»

30 июня 2025, 16:29 | Обновлено 30 июня 2025, 16:42
2559
8
Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Нейтральная» девятая ракетка мира Даниил Медведев вылетел из Уимбодонского турнира 2025.

В первом раунде прошлогодний полуфиналист в четырех сетах потерпел поражение от представителя Франции Бенжамена Бонзи (АТР 64) за 3 часа и 10 минут.

Уимбдон-2025. 1/64 финала

Бенжамен Бонзи (Франция) – Даниил Медведев [9] – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2

Это была третья встреча соперников. Бонзи одержал вторую победу над россиянином. В 2017 году Бенжамен прошел Медведев в первом круге Ролан Гаррос.

Бонзи во второй раз в карьере обыграл соперника из первой десятки рейтинга АТР в третий раз вышел во второй круг Уимблдона. Следующим соперником француза будет победитель противостояния Вит Коприва (Чехия, ATP 78) – Джордан Томпсон (Австралия, ATP 44).

В LIVE-рейтинге АТР Медведев уже идет на 14-й позиции. Во время матча с Бонзи Даниил не сдержал рвоту.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бенжамен Бонзи Даниил Медведев Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Pavel_i_C0
Рашист go to bolota))))
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+7
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Nostradamus
даня, шо з є..лом?))
Непоганий результат, красава!
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+6
Alehandro
Фу! Яке воно мерзотне...
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+5
Vovan78
Данька мєдвєдєв мабуть вчора науярився з дімкою мєдвєдєвим боярішніка і сьогодні йому уйово от і не втримався, настругав на корті. Бидло є бидло.
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+3
naverland
  Санкции действуют, в расии  заканчивается мельдоний. Хихих
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0
----
На...й, на...й кричали с того берега
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0
Перший Серед Рівних
знов бив ракетки? 
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-1
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