Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 11:50 | Обновлено 25 августа 2025, 11:56
Мы ждем. Медведев заговорил о завершении карьеры после вылета с US Open

25 августа россиянин опозорился, проиграв матч 1/64 финала мейджора Бенжамену Бонзи

Мы ждем. Медведев заговорил о завершении карьеры после вылета с US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

25 августа 13-й номер рейтинга АТР Даниил Медведев из страны 404 покинул розыгрыш Открытого чемпионата США 2025 по теннису, проиграв Бенжамену Бонзи в матче 1/64 финала.

После завершения встречи на пресс-конференции Медведев заговорил о завершении карьеры:

– Насколько сознательно вы пытались тянуть время перед матчболом соперника?

– Честно, нисколько. Я был разочарован и думал: «У него матчбол на подаче, я ни разу за матч не сделал брейк». Казалось, все кончено. И тут второй мяч – если судья промолчит, он подаст вторую, выиграет очко, и на этом все. А тут он дает ему первую. И я думаю: «Что сказать, что сделать». Хотелось выплеснуть злость, но я не мог – правила есть правила, я на корте. И я просто выразил эмоции и недовольство, а толпа подхватила без особых подсказок. Было забавно наблюдать. В тот момент подумал: «Может, весело завершить карьеру после одного матча на US Open».

– Это конец вашей карьеры?

– Нет, не сегодня. Но когда заканчиваешь карьеру, никогда не знаешь, где это будет. Сегодня мелькнула мысль: «Место-то подходящее».

Медведев точно покинет топ-15 и близок к тому, чтобы вылететь и из первой двадцатки. В 2025 году Даниил сумел выиграть только один матч на турнирах Grand Slam. На последних трех мейджорах он завершает выступления в первом круге.

Видеообзор матча Бенжамен Бонзи – Даниил Медведев

Даниил Медведев завершение карьеры Бенжамен Бонзи US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
