Мы ждем. Медведев заговорил о завершении карьеры после вылета с US Open
25 августа россиянин опозорился, проиграв матч 1/64 финала мейджора Бенжамену Бонзи
25 августа 13-й номер рейтинга АТР Даниил Медведев из страны 404 покинул розыгрыш Открытого чемпионата США 2025 по теннису, проиграв Бенжамену Бонзи в матче 1/64 финала.
После завершения встречи на пресс-конференции Медведев заговорил о завершении карьеры:
– Насколько сознательно вы пытались тянуть время перед матчболом соперника?
– Честно, нисколько. Я был разочарован и думал: «У него матчбол на подаче, я ни разу за матч не сделал брейк». Казалось, все кончено. И тут второй мяч – если судья промолчит, он подаст вторую, выиграет очко, и на этом все. А тут он дает ему первую. И я думаю: «Что сказать, что сделать». Хотелось выплеснуть злость, но я не мог – правила есть правила, я на корте. И я просто выразил эмоции и недовольство, а толпа подхватила без особых подсказок. Было забавно наблюдать. В тот момент подумал: «Может, весело завершить карьеру после одного матча на US Open».
– Это конец вашей карьеры?
– Нет, не сегодня. Но когда заканчиваешь карьеру, никогда не знаешь, где это будет. Сегодня мелькнула мысль: «Место-то подходящее».
Медведев точно покинет топ-15 и близок к тому, чтобы вылететь и из первой двадцатки. В 2025 году Даниил сумел выиграть только один матч на турнирах Grand Slam. На последних трех мейджорах он завершает выступления в первом круге.
Видеообзор матча Бенжамен Бонзи – Даниил Медведев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»
Поединок 1/64 финала состоится в ночь на 26 августа и начнется ориентировочно в 00:00
Кафеля и Марата так на пенсию не провожали