Болельщики Селтика потребовали отставки всего руководства клуба

20 августа в матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» сыграл вничью с казахстанским «Кайратом» – 0:0.

Болельщики шотландского клуба были взбешены этим результатом и уже на стадионе начали скандировать с требованием отставки не тренера, а всего руководящего состава.

На вопрос о криках главный тренер Брендан Роджерс ответил TNT Sports:

«Я не знаю ни одного правления, которое бы увольняли. Обычно в любом клубе увольняют тренера, а не правление».

Также наставник признал, что клубу нужно усиливаться, ведь некоторые футболисты не вытягивают тех задач, которые команда ставит перед собой.