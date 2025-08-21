Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 августа 2025, 06:01 | Обновлено 21 августа 2025, 06:14
Болельщики Селтика потребовали отставки всего руководства клуба

Фанаты не смогли принять ничью с казахстанским «Кайратом»

Болельщики Селтика потребовали отставки всего руководства клуба
Celtic

20 августа в матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» сыграл вничью с казахстанским «Кайратом» – 0:0.

Болельщики шотландского клуба были взбешены этим результатом и уже на стадионе начали скандировать с требованием отставки не тренера, а всего руководящего состава.

На вопрос о криках главный тренер Брендан Роджерс ответил TNT Sports:

«Я не знаю ни одного правления, которое бы увольняли. Обычно в любом клубе увольняют тренера, а не правление».

Также наставник признал, что клубу нужно усиливаться, ведь некоторые футболисты не вытягивают тех задач, которые команда ставит перед собой.

По теме:
Тренер Селтика: «Хуже, чем в первом тайме, мы не сыграем»
Бруну ЛАЖЕ: «Неважно, кто фаворит, шансы 50 на 50»
Жозе МОУРИНЬО: «Одна команда хотела ничью – и получила ее»
Селтик пресс-конференция Кайрат Алматы Брендан Роджерс Лига чемпионов болельщики
Александр Сильченко Источник: TNT Sports
