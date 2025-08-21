Болельщики Селтика потребовали отставки всего руководства клуба
Фанаты не смогли принять ничью с казахстанским «Кайратом»
20 августа в матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» сыграл вничью с казахстанским «Кайратом» – 0:0.
Болельщики шотландского клуба были взбешены этим результатом и уже на стадионе начали скандировать с требованием отставки не тренера, а всего руководящего состава.
На вопрос о криках главный тренер Брендан Роджерс ответил TNT Sports:
«Я не знаю ни одного правления, которое бы увольняли. Обычно в любом клубе увольняют тренера, а не правление».
Также наставник признал, что клубу нужно усиливаться, ведь некоторые футболисты не вытягивают тех задач, которые команда ставит перед собой.
