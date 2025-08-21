Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Селтика: «Хуже, чем в первом тайме, мы не сыграем»
Лига чемпионов
21 августа 2025, 05:02 | Обновлено 21 августа 2025, 05:49
116
0

Брендан Роджерс прокомментировал ничью с «Кайратом»

ESPN

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс объяснил неудачу в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где его команда не смогла победить в домашней игре казахстанский «Кайрат» (0:0).

«Мы хотели добиться лучшего результата. У нас не все сложилось так, как мы планировали, но мы сыграли вничью и остаемся в борьбе.

Команда хорошо защищалась, но я разочарован первым таймом. Начали игру с верой и хорошей интенсивностью, но потом мы стали слишком ждать и не двигаться как команда. Исчезла интенсивность и все то, чего мы хотели.

Во втором тайме все было гораздо лучше, но не хватало завершения. У нас уже была похожая ситуация с «Русенборгом»: дома мы сыграли 0:0, а на выезде добились нужного результата. Верю, что мы способны поехать в Казахстан и выиграть матч, но было бы очень хорошо использовать преимущество в домашнем поединке.

Думаю, что хуже, чем в первом тайме мы не сыграем.

Наш соперник очень хорошо настроен и организован. В некоторых моментах они давили. Сейчас нам нужно верить в себя, особенно когда мы доходим до последней трети поля».

Селтик Кайрат Алматы Лига чемпионов Брендан Роджерс пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Селтик
