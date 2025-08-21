Тренер Селтика: «Хуже, чем в первом тайме, мы не сыграем»
Брендан Роджерс прокомментировал ничью с «Кайратом»
Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс объяснил неудачу в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где его команда не смогла победить в домашней игре казахстанский «Кайрат» (0:0).
«Мы хотели добиться лучшего результата. У нас не все сложилось так, как мы планировали, но мы сыграли вничью и остаемся в борьбе.
Команда хорошо защищалась, но я разочарован первым таймом. Начали игру с верой и хорошей интенсивностью, но потом мы стали слишком ждать и не двигаться как команда. Исчезла интенсивность и все то, чего мы хотели.
Во втором тайме все было гораздо лучше, но не хватало завершения. У нас уже была похожая ситуация с «Русенборгом»: дома мы сыграли 0:0, а на выезде добились нужного результата. Верю, что мы способны поехать в Казахстан и выиграть матч, но было бы очень хорошо использовать преимущество в домашнем поединке.
Думаю, что хуже, чем в первом тайме мы не сыграем.
Наш соперник очень хорошо настроен и организован. В некоторых моментах они давили. Сейчас нам нужно верить в себя, особенно когда мы доходим до последней трети поля».
