Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом в квалификации ЛЧ
Лига Чемпионов
Селтик
20.08.2025 22:00 – FT 0 : 0
Кайрат
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 августа 2025, 23:59 | Обновлено 21 августа 2025, 01:16
227
0

Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом в квалификации ЛЧ

Все решится в ответной игре в Казахстане

20 августа 2025, 23:59 | Обновлено 21 августа 2025, 01:16
227
0
Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом в квалификации ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Кайратом».

Встречу принимал стадион «Селтик Парк» в городе Глазго. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра состоится 27 августа в Казахстане.

В первом матче команды на двоих не забили ни одного гола.

Победитель по итогам двухматчевого противостояния отправится в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший – в основной раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Селтик – Кайрат – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Селтик – Кайрат – 0:0. По пути к сенсации. Обзор матча
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча
Базель – Копенгаген – 1:1. Интрига сохранена. Видео голов и обзор
Селтик Кайрат Алматы Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик сказал «да». Барселона выбрала звезду, которая заменит Левандовски
Футбол | 21 августа 2025, 01:16 1
Флик сказал «да». Барселона выбрала звезду, которая заменит Левандовски
Флик сказал «да». Барселона выбрала звезду, которая заменит Левандовски

Клуб летом 2026 года пойдет за Хулианом Альваресом

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20 августа 2025, 05:55 33
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах

Александр Роспутько сбежал в россию

Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Бокс | 20.08.2025, 05:55
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
СТУПАР: «Нужно в УПЛ наказывать желтыми карточками за русский язык»
Футбол | 20.08.2025, 20:29
СТУПАР: «Нужно в УПЛ наказывать желтыми карточками за русский язык»
СТУПАР: «Нужно в УПЛ наказывать желтыми карточками за русский язык»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 27
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем