Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом в квалификации ЛЧ
Все решится в ответной игре в Казахстане
В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Кайратом».
Встречу принимал стадион «Селтик Парк» в городе Глазго. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра состоится 27 августа в Казахстане.
В первом матче команды на двоих не забили ни одного гола.
Победитель по итогам двухматчевого противостояния отправится в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший – в основной раунд Лиги Европы.
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч
Селтик – Кайрат – 0:0
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб летом 2026 года пойдет за Хулианом Альваресом
Александр Роспутько сбежал в россию