Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом в квалификации ЛЧ

В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Кайратом».

Встречу принимал стадион «Селтик Парк» в городе Глазго. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Ответная игра состоится 27 августа в Казахстане.

В первом матче команды на двоих не забили ни одного гола.

Победитель по итогам двухматчевого противостояния отправится в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший – в основной раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Селтик – Кайрат – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.