Селтик – Кайрат – 0:0. По пути к сенсации. Видеообзор матча
У Казахстанского клуба есть хорошие шансы на проход в основной раунд Лиги чемпионов
В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между шотландским "Селтиком" и казахстанским "Кайратом".
Встреча принимала стадион «Селтик Парк» в городе Глазго.
Команды сыграли вничью – 0:0 и у «Кайрата» было достаточно моментов, чтобы отличиться в ворота более именитого соперника.
Ответный матч состоится 27 августа в Казахстане.
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч
Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан) – 0:0
Видеообзор матча
