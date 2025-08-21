Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 августа 2025, 01:42 | Обновлено 21 августа 2025, 04:36
Селтик – Кайрат – 0:0. По пути к сенсации. Видеообзор матча

У Казахстанского клуба есть хорошие шансы на проход в основной раунд Лиги чемпионов

21 августа 2025, 01:42 | Обновлено 21 августа 2025, 04:36
Селтик – Кайрат – 0:0. По пути к сенсации. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между шотландским "Селтиком" и казахстанским "Кайратом".

Встреча принимала стадион «Селтик Парк» в городе Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью – 0:0 и у «Кайрата» было достаточно моментов, чтобы отличиться в ворота более именитого соперника.

Ответный матч состоится 27 августа в Казахстане.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан) – 0:0

Видеообзор матча

