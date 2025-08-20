Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Селтик – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Селтик
20.08.2025 22:00 - : -
Кайрат
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 августа 2025, 08:43 |
83
0

Селтик – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 августа и начнется в 22:00 по Киеву

20 августа 2025, 08:43 |
83
0
Селтик – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа на Селтик Парк пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Селтик встретится с Кайратом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Селтик

Команда - одна из наиболее титулованных в Европе. В итоге у нее более сотни титулов, в том числе и успех в Кубке чемпионов. А весной победили в 55-й раз в родной Премьершипе. Сейчас у подопечных Брендана Роджерса просто нет какой-то конкуренции. На пике возродившийся Рейнджерс все же не дал стать чемпионом в десятый раз кряду соседу. Но после той осечки уже вышло оформить уже четвертый трофей кряду.

Летом отпустили перспективного полузащитника, Кюна. Причем тот перебрался в скромный Комо - зато в Серию А. С другой стороны, зато на родину вернулся Тирни. И с новыми партнерами Киран смог начать сезон с побед, в том числе с достаточно сильным Абердином. Но, конечно, первый серьезный тест пройдет именно сейчас.

Кайрат

Клуб, с одной стороны, просто не может выдержать какого-то сравнения со своим соперником из Британии. С другой, это тоже проект с историей и не самыми малыми достижениями. В 2024-м году получилось после четырехлетней паузы вернуться на первое место (и в четвертый раз кряду). Да и сейчас есть шансы отстоять лидерство, хотя в Премьер-Лиге еще есть в конкурентах Астана, да и на Тоболе рано ставить крест.

Кроме того, золото отправило в квалификацию Лиги чемпионов. И там уже получилось удивить, дойдя до решающего раунда квалификации. Причем выбили троих противников - Олимпию (1:1 в Любляне, 2:0 дома), КуПС (3:0 на своем поле после 0:2 в Финляндии) и даже Слован (после обмена победами на своих полях выиграли серию пенальти в Братиславе).

Статистика личных встреч

Впервые казахи приедут аж в Глазго на проведение футбольного поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что особенных шансов у гостей нет. Но они показывают толковую организацию игры и могут избежать разгрома. Рекомендуем поставить на их победу на выезде при форе +2,5 голов (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Селтик
20 августа 2025 -
22:00
Кайрат
Фора Кайрата (+2.5) 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Базель – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Фенербахче – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Селтик Кайрат Алматы Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию
Футбол | 19 августа 2025, 20:36 9
Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию
Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию

Причина отстранения Диалло, Сироты и Рамиреса неизвестны

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20 августа 2025, 05:55 21
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах

Александр Роспутько сбежал в россию

Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Футбол | 20.08.2025, 07:41
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба
WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба
18.08.2025, 23:42
Бокс
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 12
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем