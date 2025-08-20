20 августа на Селтик Парк пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Селтик встретится с Кайратом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Селтик

Команда - одна из наиболее титулованных в Европе. В итоге у нее более сотни титулов, в том числе и успех в Кубке чемпионов. А весной победили в 55-й раз в родной Премьершипе. Сейчас у подопечных Брендана Роджерса просто нет какой-то конкуренции. На пике возродившийся Рейнджерс все же не дал стать чемпионом в десятый раз кряду соседу. Но после той осечки уже вышло оформить уже четвертый трофей кряду.

Летом отпустили перспективного полузащитника, Кюна. Причем тот перебрался в скромный Комо - зато в Серию А. С другой стороны, зато на родину вернулся Тирни. И с новыми партнерами Киран смог начать сезон с побед, в том числе с достаточно сильным Абердином. Но, конечно, первый серьезный тест пройдет именно сейчас.

Кайрат

Клуб, с одной стороны, просто не может выдержать какого-то сравнения со своим соперником из Британии. С другой, это тоже проект с историей и не самыми малыми достижениями. В 2024-м году получилось после четырехлетней паузы вернуться на первое место (и в четвертый раз кряду). Да и сейчас есть шансы отстоять лидерство, хотя в Премьер-Лиге еще есть в конкурентах Астана, да и на Тоболе рано ставить крест.

Кроме того, золото отправило в квалификацию Лиги чемпионов. И там уже получилось удивить, дойдя до решающего раунда квалификации. Причем выбили троих противников - Олимпию (1:1 в Любляне, 2:0 дома), КуПС (3:0 на своем поле после 0:2 в Финляндии) и даже Слован (после обмена победами на своих полях выиграли серию пенальти в Братиславе).

Статистика личных встреч

Впервые казахи приедут аж в Глазго на проведение футбольного поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что особенных шансов у гостей нет. Но они показывают толковую организацию игры и могут избежать разгрома. Рекомендуем поставить на их победу на выезде при форе +2,5 голов (коэффициент - 1,69).