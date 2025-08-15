Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ

15 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу мерсисайдцев.

Первый тайм подопечные Арне Слота выиграли 1:0 благодаря голу новичка команды Уго Экитике. На старте второй 45-минутке Коди Гакпо увеличил преимущество хозяев, но форвард гостей Антуан Семеньо оформил дубль и вернул вишен в игру.

Ливерпулю удалось вырвать победу благодаря забитым мячам Федерико Кьезы на 88-й и Мохамеда Салаха на 90+4-й.

Ливерпуль и Борнмут открыли новый сезон чемпионата Англии. В прошлой кампании мерсисайдцы завоевали трофей национального первенства.

Во втором туре коллектив Слота поборется с Ньюкаслом, а команда Андони Ираолы встретится с Вулверхэмптоном.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 15 августа

Ливерпуль – Борнмут – 4:2

Голы: Экитике, 37, Гакпо, 49, Кьеза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76

Ливерпуль: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Жереми Фримпонг (Ватару Эндо, 60), Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 60), Флориан Вирц (Федерико Кьеза, 82), Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 72), Доминик Собослаи, Уго Экитике (Джозеф Гомес, 72), Коди Гакпо, Мохамед Салах

Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Бафоде Диаките, Маркос Сенеси, Адам Смит (Джеймс Хилл, 90+1), Алекс Скотт (Хамед Траоре, 74), Дэвид Брукс (Бен Уинтерберн, 84), Маркус Таверньер, Тайлер Адамс (Эли Крупи, 90+1), Эванилсон, Антуан Семеньо

Предупреждения: Милош Керкез (43) – Дэвид Брукс (14), Эванилсон (81)

