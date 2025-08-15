Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
15.08.2025 22:00 – FT 4 : 2
Борнмут
Англия
15 августа 2025, 23:59 | Обновлено 16 августа 2025, 01:12
840
4

Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ

Мерсисайдцы вырвали победу со счетом 4:2 в первом туре чемпионата Англии 2025/26

15 августа 2025, 23:59 | Обновлено 16 августа 2025, 01:12
840
4
Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм подопечные Арне Слота выиграли 1:0 благодаря голу новичка команды Уго Экитике. На старте второй 45-минутке Коди Гакпо увеличил преимущество хозяев, но форвард гостей Антуан Семеньо оформил дубль и вернул вишен в игру.

Ливерпулю удалось вырвать победу благодаря забитым мячам Федерико Кьезы на 88-й и Мохамеда Салаха на 90+4-й.

Ливерпуль и Борнмут открыли новый сезон чемпионата Англии. В прошлой кампании мерсисайдцы завоевали трофей национального первенства.

Во втором туре коллектив Слота поборется с Ньюкаслом, а команда Андони Ираолы встретится с Вулверхэмптоном.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 15 августа

Ливерпуль – Борнмут – 4:2

Голы: Экитике, 37, Гакпо, 49, Кьеза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76

Ливерпуль: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Жереми Фримпонг (Ватару Эндо, 60), Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 60), Флориан Вирц (Федерико Кьеза, 82), Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 72), Доминик Собослаи, Уго Экитике (Джозеф Гомес, 72), Коди Гакпо, Мохамед Салах

Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Бафоде Диаките, Маркос Сенеси, Адам Смит (Джеймс Хилл, 90+1), Алекс Скотт (Хамед Траоре, 74), Дэвид Брукс (Бен Уинтерберн, 84), Маркус Таверньер, Тайлер Адамс (Эли Крупи, 90+1), Эванилсон, Антуан Семеньо

Предупреждения: Милош Керкез (43) – Дэвид Брукс (14), Эванилсон (81)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
Ливерпуль Борнмут Ливерпуль - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Уго Экитике Коди Гакпо Федерико Кьеза Мохамед Салах Антуан Семеньо видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
