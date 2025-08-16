15 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу мерсисайдцев.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 15 августа

Ливерпуль – Борнмут – 4:2

Голы: Экитике, 37, Гакпо, 49, Кьеза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76

Видеообзор матча