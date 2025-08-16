Англия16 августа 2025, 00:35 | Обновлено 16 августа 2025, 01:10
Ливерпуль – Борнмут – 4:2. Как Кьеза и Салах вырвали победу. Видео голов
Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26
15 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.
Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу мерсисайдцев.
АПЛ 2025/26. 1-й тур, 15 августа
Ливерпуль – Борнмут – 4:2
Голы: Экитике, 37, Гакпо, 49, Кьеза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
