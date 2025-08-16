Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Борнмут – 4:2. Как Кьеза и Салах вырвали победу. Видео голов
Чемпионат Англии
Ливерпуль
15.08.2025 22:00 – FT 4 : 2
Борнмут
Англия
16 августа 2025, 00:35 | Обновлено 16 августа 2025, 01:10
633
0

Ливерпуль – Борнмут – 4:2. Как Кьеза и Салах вырвали победу. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 15 августа

Ливерпуль – Борнмут – 4:2

Голы: Экитике, 37, Гакпо, 49, Кьеза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
