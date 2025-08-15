Ливерпуль – Борнмут. Старт АПЛ 2025/26. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура чемпионата Англии 15 августа в 22:00
15 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.
Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Кивеу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Эта игра откроет новый сезон чемпионата Англии. В прошлой кампании мерсисайдцы завоевали трофей национального первенства, а вишни стали девятыми.
Ливерпуль 10 августа упустил шанс завоевать первый трофей в сезоне, уступив Кристал Пэлас в матче за Суперкубок Англии (2:2, пен. 2:3).
Ливерпуль – Борнмут. Старт АПЛ 2025/26. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У сборной Украины появился свой автобус
Новое соглашение рассчитано до 2030 года