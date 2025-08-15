Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Борнмут. Старт АПЛ 2025/26. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Борнмут. Старт АПЛ 2025/26. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура чемпионата Англии 15 августа в 22:00

Ливерпуль – Борнмут. Старт АПЛ 2025/26. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

15 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Кивеу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта игра откроет новый сезон чемпионата Англии. В прошлой кампании мерсисайдцы завоевали трофей национального первенства, а вишни стали девятыми.

Ливерпуль 10 августа упустил шанс завоевать первый трофей в сезоне, уступив Кристал Пэлас в матче за Суперкубок Англии (2:2, пен. 2:3).

Ливерпуль – Борнмут. Старт АПЛ 2025/26. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Ливерпуль – Борнмут
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
ФОТО. DJ20: Ливерпуль почтил память Диогу Жоты перед стартом сезона АПЛ
Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тренеры какой национальности чаще всего становились чемпионами АПЛ?
Ливерпуль Борнмут Ливерпуль - Борнмут смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
