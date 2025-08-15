Ливерпуль – Борнмут. Старт АПЛ 2025/26. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Кивеу.

Эта игра откроет новый сезон чемпионата Англии. В прошлой кампании мерсисайдцы завоевали трофей национального первенства, а вишни стали девятыми.

Ливерпуль 10 августа упустил шанс завоевать первый трофей в сезоне, уступив Кристал Пэлас в матче за Суперкубок Англии (2:2, пен. 2:3).

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.