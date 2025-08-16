Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арне СЛОТ: «Последние 6–7 минут от Ливерпуля – вау! Это было впечатляюще»
Чемпионат Англии
Ливерпуль
15.08.2025 22:00 – FT 4 : 2
Борнмут
Англия
16 августа 2025, 04:23 | Обновлено 16 августа 2025, 04:33
Коуч красных прокомментировал победу над Борнмутом в 1-м туре АПЛ

ФК Ливерпуль. Арне Слот

Главный тренер Ливеруля Арне Слот дал пресс-конференцию после победы над Борнмутом (4:2) в 1-м туре АПЛ:

«Эмоции после игры? Если есть полчаса, я могу все объяснить! Но главное чувство – это впечатляюще честь отдана Диогу Жоте. Баннер, который был на трибунах, как исполняли You'll Never Walk Alone, как пели про Диогу до игры, на первой минуте, после 20 минут и в конце матча. Все это было невероятно впечатляюще и мощно, и это, думаю, главное, что я чувствую после игры. А еще был сам матч со счетом 4:2, где произошло много событий.

Драматичный финиш с голом Кьезы? После того, как фанаты так много раз пели про него во время игры и в прошлом сезоне, приятно, что он отдал им что-то взамен – и сегодня он это сделал. Атмосфера в последние минуты была невероятной. Я думал, что выиграть чемпионат здесь будет более значимо, чем домашний матч против Борнмута, но последние шесть-семь минут… Вау! Как впечатляюще это было.

Отличный матч, три команды участвовали в отличной игре. Почему три? Конечно, Борнмут и мы играли на полную 96 минут или даже дольше, 99, я думаю, а судья просто держал игру, не свистя каждый раз по мелочам. Отличная игра для просмотра. В итоге мы выиграли, что помогает моим эмоциям, но это то, что вы хотели бы видеть.

Будущее Кьезы в Ливерпуле? Пока он здесь, он точно в Ливерпуле, и у меня нет причин думать, что что-то изменится. Прошлый сезон был для него тяжелым, он готовился к матчам, пропустил турне по Азии, так что многое упустил, как и Джо Гомес, и мы потеряли Коннора Бредли. Все мои замены были связаны с игроками, которые, вероятно, не могли играть 90 минут. Когда нам нужен был форвард при счете 2:2, я выпустил Федерико – и он отдал результат, что всегда позитивно для будущего в клубе.

Почему болельщики полюбили Кьезу? Трудно сказать точно. Хотя я тоже болельщик клуба, я никогда не стою на трибуне и не придумываю песни. Возможно, дело в том, что Федерико сделал смелый шаг, перейдя из Италии в Англию. Не часто игроки из Италии идут в Англию. Может, еще и песня хорошая! Он забил важный гол за сборную в Англии, может, болельщики это помнят.

Инцидент с Семеньо? Думаю, сейчас это расследует полиция, клуб сделал ясное заявление о своей позиции. К сожалению, это нужно обсудить, хотя день должен быть посвящен Диогу Жоте и его памяти. Я говорил с Семеньо после игры, что постараемся найти виновного. Думаю, его уже нашли – это хорошо. Он показал психологическую стойкость: после такого события он выдал сильный второй тайм. Это говорит о нем как о человеке и игроке. Но подобное недопустимо в футболе, особенно на Энфилде.

Реакция Салаха после финального свистка? Я точно не знаю, потому что не спрашивал. Я не хотел идти к нему после игры, потому что было так впечатляюще видеть реакцию болельщиков, как они пели про Диогу Жоту до конца матча. Думаю, Мо почувствовал эмоции, и для него это было особенным.

Два гола Борнмута и ошибки? Не так много. Обычно можно жаловаться, что игроки не возвращаются быстро, но они сделали это. Главное – где теряешь мяч. Первый гол: не нужно терять мяч с трюком, если ведешь 2:0. Второй гол: мы команда, которая любит атаковать и забивать. Защита сработала, когда потеряли мяч, были два в одного против их девятки. Но «Борнмут» показал отличную физическую готовность, как и мы, и мы сумели выиграть после 2:2».

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм
ВИДЕО. Кьеза забил свой дебютный гол в Премьер-лиге
Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Ливерпуль - Борнмут Арне Слот пресс-конференция Диогу Жота Федерико Кьеза
Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
