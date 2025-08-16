Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм
Англия
16 августа 2025, 03:37 | Обновлено 16 августа 2025, 04:12
20
0

Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм

Инцидент произошел во время матча 1-го тура АПЛ с Борнмутом

16 августа 2025, 03:37 | Обновлено 16 августа 2025, 04:12
20
0
Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм
ФК Ливерпуль

Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм, признаки которого имели место во время матча 1-го тура АПЛ с Борнмутом (4:2).

Заявление английского клуба Ливерпуль

Футбольный клуб Ливерпуль осведомлен о заявлении о расистском оскорблении, произошедшем во время нашего матча Премьер-лиги против Борнмута.

Мы осуждаем расизм и дискриминацию во всех формах, им нет места ни в обществе, ни в футболе.

Клуб не может дать дополнительных комментариев, так как предполагаемое событие этого вечера является предметом текущего полицейского расследования, которое мы будем полностью поддерживать.

По теме:
Арне СЛОТ: «Последние 6–7 минут от Ливерпуля – вау! Это было впечатляюще»
ВИДЕО. Кьеза забил свой дебютный гол в Премьер-лиге
Триллер на Энфилде. Ливерпуль и Борнмут устроили шоу на старте сезона АПЛ
Ливерпуль расизм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Антуан Семеньо Ливерпуль - Борнмут
Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 15 августа 2025, 07:17 16
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»

Александр – о Дональде Трампе

Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Теннис | 15 августа 2025, 21:24 7
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати

Елена Рыбакина в двух сетах разобрала первую ракетку мира в четвертьфинале

Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Футбол | 15.08.2025, 05:30
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Футбол | 15.08.2025, 06:23
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Ямаль выбрал замену для Левандовски. Это будет грандиозный трансфер
Футбол | 16.08.2025, 03:04
Ямаль выбрал замену для Левандовски. Это будет грандиозный трансфер
Ямаль выбрал замену для Левандовски. Это будет грандиозный трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 27
Футбол
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 1
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем