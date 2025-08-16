Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм
Инцидент произошел во время матча 1-го тура АПЛ с Борнмутом
Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм, признаки которого имели место во время матча 1-го тура АПЛ с Борнмутом (4:2).
Заявление английского клуба Ливерпуль
Футбольный клуб Ливерпуль осведомлен о заявлении о расистском оскорблении, произошедшем во время нашего матча Премьер-лиги против Борнмута.
Мы осуждаем расизм и дискриминацию во всех формах, им нет места ни в обществе, ни в футболе.
Клуб не может дать дополнительных комментариев, так как предполагаемое событие этого вечера является предметом текущего полицейского расследования, которое мы будем полностью поддерживать.
Liverpool Football Club is aware of an allegation of racist abuse made during our Premier League game against AFC Bournemouth.— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025
We condemn racism and discrimination in all forms, it has no place in society or football.
