Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм, признаки которого имели место во время матча 1-го тура АПЛ с Борнмутом (4:2).

Заявление английского клуба Ливерпуль

Футбольный клуб Ливерпуль осведомлен о заявлении о расистском оскорблении, произошедшем во время нашего матча Премьер-лиги против Борнмута.

Мы осуждаем расизм и дискриминацию во всех формах, им нет места ни в обществе, ни в футболе.

Клуб не может дать дополнительных комментариев, так как предполагаемое событие этого вечера является предметом текущего полицейского расследования, которое мы будем полностью поддерживать.