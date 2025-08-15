ФОТО. Судья прервал матч Ливерпуля. Инвалид-колясочник обозвал форварда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 августа 2025, 23:51 | Обновлено 16 августа 2025, 00:28
1

Антуан Семеньо из Борнмута подвергся расистским оскорблениям от фаната Ливерпуля

15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В середине первого тайма главный арбитр противостояния прервал игру. Все из-за расистских оскорблений со стороны фаната мерсисайдцев в сторону форварда вишен Антуана Семеньо.

Семеньо хотел ввести мяч в игру из аута, как тут услышал слово «ни**ер» от инвалида-колясочника. В чемпионате Англии действуют строгие правила касательно расизма, поэтому судье пришлось собрать тренеров и капитанов команды, чтобы переговорить.

К счастью, матч продолжился, а Семеньо ответил на оскорбление дублем во второй 45-минутке.

фото Антуан Семеньо Ливерпуль Борнмут Ливерпуль - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу расизм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Viktor Shuper
інвалід ображає темненького. дожилися, ці інваліди взагалі офігівші чи шо?
