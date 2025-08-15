ФОТО. Судья прервал матч Ливерпуля. Инвалид-колясочник обозвал форварда

15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В середине первого тайма главный арбитр противостояния прервал игру. Все из-за расистских оскорблений со стороны фаната мерсисайдцев в сторону форварда вишен Антуана Семеньо.

Семеньо хотел ввести мяч в игру из аута, как тут услышал слово «ни**ер» от инвалида-колясочника. В чемпионате Англии действуют строгие правила касательно расизма, поэтому судье пришлось собрать тренеров и капитанов команды, чтобы переговорить.

К счастью, матч продолжился, а Семеньо ответил на оскорбление дублем во второй 45-минутке.

