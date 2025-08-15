Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

15 августа, состоится матч-открытие сезона в АПЛ, речь о противостоянии Ливерпуль и Борнмут. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

«Мерсесайдцы» этим летом хорошо поработали на рынке трансферов, были куплены такие сильные игроки как: Вирц, Этиките, Фримпонг, Керкез, уход Луиса Диаса не должен стать заметен на таком фоне. Ливерпуль на днях имел шанс на днях выиграть первый трофей в сезоне, когда сразился в битве за Суперкубок Англии с Кристал Пэлас. Подопечные Арне Слота как-то легко дважды забили в первом тайме, при этом раз пропустили с пенальти. В дальнейшем команда пыталась больше защищать результат, за что поплатилась, соперник сравнял счет, дело дошло до серии пенальти, где «стекольщики» были точнее.

Такой старт сезона уже удар по самолюбию и уверенности, но важно хорошо начать чемпионат «Энфилд» хочет победы от своих любимцев, которые начинают защиту титула.

Борнмут

В прошлом сезоне Борнмут был тем неприятным середняком, которого стоит опасаться, команда не попала в еврокубки, но учитывая уровень конкуренции, даже занятое девятое место выглядит вполне солидно. Клуб продал фактически всю линию обороны левого защитника и двух центральных за космические деньги, в сумме 173 млн. евро. Борнмут и покупал, но баланс остался больше 100 млн.

Такие продажи не проходят бесследно, я думаю, проблемы в центре обороны будут, взяли у Лилля Диаките за 35 млн, но здесь еще надо привыкнуть к чемпионату и партнерам. Летом Борнмут провел семь контрольных матчей, 3 победы две ничьи и два поражения, хотя настоящую форму и уровень команды мы увидим в предстоящей игре.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что Ливерпуль доминирует в очных противостояниях, в прошлом сезоне «мерсесайдцы» выиграли обе встречи, 3:0 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз

Даже без букмекеров понятно, что Ливерпуль небольшой фаворит, осадок от не выигранного суперкубка остался, команда постарается показать фанатам, что они в полном порядке.

Я думаю, Борнмуту будет тяжело, первая встреча сразу против чемпиона в гостях, сложно сказать, как «вишни» собираются нейтрализовать атакующую мощь соперника. Предлагаю поставить на индивидуальный тотал Ливерпуля больше 2,5 голов за 1,88.