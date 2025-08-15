Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как новичок Ливерпуля забил первый гол нового сезона АПЛ
Англия
15 августа 2025, 22:45 | Обновлено 15 августа 2025, 23:35
ВИДЕО. Как новичок Ливерпуля забил первый гол нового сезона АПЛ

Уго Экитике вывел мерсисайдцев вперед в матче первого тура против Борнмута

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 37-й минуте Уго Экитике вывел мерсисайдцев вперед. Для 23-летнего француза это второй гол в футболке Ливерпуля в первых двух матчах в Англии. Летом Экитике присоединился к подопечным Арне Слота из немецкого Айнтрахта.

Уго забил первый гол нового сезона чемпионата Англии.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
