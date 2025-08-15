15 августа проходит матч первого тура АПЛ 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 37-й минуте Уго Экитике вывел мерсисайдцев вперед. Для 23-летнего француза это второй гол в футболке Ливерпуля в первых двух матчах в Англии. Летом Экитике присоединился к подопечным Арне Слота из немецкого Айнтрахта.

Уго забил первый гол нового сезона чемпионата Англии.

❗️ ВИДЕО. Как новичок Ливерпуля забил первый гол нового сезона АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

