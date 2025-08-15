Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Зачем ломать то, что работает?»
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 22:54 |
280
0

Александр АНТОНЕНКО: «Зачем ломать то, что работает?»

Киевская «Оболонь» одержала победу над «Движением» и возглавила турнирную таблицу

15 августа 2025, 22:54 |
280
0
Александр АНТОНЕНКО: «Зачем ломать то, что работает?»
ФК Оболонь

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал победу команды в третьем туре УПЛ над «Рухом» – 2:1

– Александр Сергеевич, поздравляю вашу команду с победой. Важные три очка сегодня из Львова везете в столицу.

– Спасибо за поздравления. Любые три очка важны, и конечно же Львов не исключение.

– Вы не меняете стартовый состав в трех матчах подряд. Это о вере в тех игроков или о нежелании ломать то, что хорошо работает?

– И то, и другое. Мы верим абсолютно во всех игроков, которые у нас есть. Но также зачем ломать, если у нас получалось? Впрочем, в течение матча мы начали немного проседать, особенно в начале второго тайма. А уже во время воздушной тревоги использовали возможность перестроиться.

– Денис Устименко не особо праздновал свой гол. Вы также были сдержанными. Из-за VAR?

– Праздновать нужно тогда, когда уже точно есть гол. Если есть сомнения, лучше вести себя спокойнее.

– В первом тайме пришлось делать вынужденную замену Константина Бычека. Уже известен характер травмы?

– Ему наступили на ногу, скорее всего, там перелом пальца. Пришлось сделать замену, ведь Константин не мог продолжать матч с такой травмой. Хорошо, что у нас в команде есть игроки, которые могут выполнить ту же работу, что и он.

– Когда Сергей Суханов подошел бить штрафной на 74-й минуте, что подумали?

– Мысли были просты: «Попади, забей мяч». Мы верим во всех, не только в Сергея. Он чувствовал момент, попал – слава Богу.

– Он говорил, что отрабатывает эти удары на тренировках. Вы специально добавляете дальние удары Суханова в процесс?

– Нет, у нас общий тренировочный процесс. Не только Суханов, у нас есть еще кому пробить с такого расстояния. Но он взял на себя ответственность и забил.

– Какие задачи стоят перед командой на сезон? Изменились ли они после такого старта?

– Президент поставил задачу – не ниже седьмого места. Мы работаем от игры к игре, не смотрим далеко, но будем делать все, чтобы остаться в этой семерке.

По теме:
ФОТО. Украинская журналистка разделась и показала невероятный пресс
ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу УПЛ с дебютантом лиги – Эпицентром
Денис УСТИМЕНКО: «Благодарны тренерскому штабу за мотивацию»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Рух - Оболонь Александр Антоненко
Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер
Футбол | 15 августа 2025, 18:49 20
ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер
ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер

Риццоли считает, что арбитр все делал правильно

АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
Бокс | 15 августа 2025, 03:05 1
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»

Дэвид Аллен – о Тайсоне Фьюри

Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Футбол | 15.08.2025, 05:42
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 15.08.2025, 23:24
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15.08.2025, 02:46
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 16
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем