Александр АНТОНЕНКО: «Зачем ломать то, что работает?»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал победу команды в третьем туре УПЛ над «Рухом» – 2:1

– Александр Сергеевич, поздравляю вашу команду с победой. Важные три очка сегодня из Львова везете в столицу.

– Спасибо за поздравления. Любые три очка важны, и конечно же Львов не исключение.

– Вы не меняете стартовый состав в трех матчах подряд. Это о вере в тех игроков или о нежелании ломать то, что хорошо работает?

– И то, и другое. Мы верим абсолютно во всех игроков, которые у нас есть. Но также зачем ломать, если у нас получалось? Впрочем, в течение матча мы начали немного проседать, особенно в начале второго тайма. А уже во время воздушной тревоги использовали возможность перестроиться.

– Денис Устименко не особо праздновал свой гол. Вы также были сдержанными. Из-за VAR?

– Праздновать нужно тогда, когда уже точно есть гол. Если есть сомнения, лучше вести себя спокойнее.

– В первом тайме пришлось делать вынужденную замену Константина Бычека. Уже известен характер травмы?

– Ему наступили на ногу, скорее всего, там перелом пальца. Пришлось сделать замену, ведь Константин не мог продолжать матч с такой травмой. Хорошо, что у нас в команде есть игроки, которые могут выполнить ту же работу, что и он.

– Когда Сергей Суханов подошел бить штрафной на 74-й минуте, что подумали?

– Мысли были просты: «Попади, забей мяч». Мы верим во всех, не только в Сергея. Он чувствовал момент, попал – слава Богу.

– Он говорил, что отрабатывает эти удары на тренировках. Вы специально добавляете дальние удары Суханова в процесс?

– Нет, у нас общий тренировочный процесс. Не только Суханов, у нас есть еще кому пробить с такого расстояния. Но он взял на себя ответственность и забил.

– Какие задачи стоят перед командой на сезон? Изменились ли они после такого старта?

– Президент поставил задачу – не ниже седьмого места. Мы работаем от игры к игре, не смотрим далеко, но будем делать все, чтобы остаться в этой семерке.