Второй гол подряд сдалека от Суханова. Оболонь победила Рух
«Пивовары» впервые с мая одерживают выездную победу, обыграв «Рух»
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Рух» – «Оболонь» – 1:2
Голы: Лях, 62 – Устименко, 27, Суханов, 74
Предупреждения: Слюбик, 78 – Кулаковский, 45+3, Семёнов, 66, Нестеренко, 90+3
«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копына (Эдсон Фернандо, 71) – Пастух, Пидгурский (Слюсар, 46), Квас (Притула, 39) – Рунич (Клайвер, 63), Китела (Алмазбеков, 39), Фаал
«Оболонь»: Марченко – Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов – Слободян (Нестеренко, 60), Чех, Кулаковский (Семёнов, 46) – Устименко (Прокопенко, 60), Бычек (Мединский, 36)
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Стадион: «Украина» (Львов)
Удары (в створ): 10 (2) – 6 (4)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 0 – 3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной
Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс