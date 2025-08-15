Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Второй гол подряд сдалека от Суханова. Оболонь победила Рух
Премьер-лига
Рух Львов
15.08.2025 18:00 – FT 1 : 2
Оболонь
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 20:22 | Обновлено 15 августа 2025, 20:26
585
2

«Пивовары» впервые с мая одерживают выездную победу, обыграв «Рух»

УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Оболонь» – 1:2

Голы: Лях, 62 Устименко, 27, Суханов, 74

Предупреждения: Слюбик, 78 – Кулаковский, 45+3, Семёнов, 66, Нестеренко, 90+3

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копына (Эдсон Фернандо, 71) – Пастух, Пидгурский (Слюсар, 46), Квас (Притула, 39) – Рунич (Клайвер, 63), Китела (Алмазбеков, 39), Фаал

«Оболонь»: Марченко – Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов – Слободян (Нестеренко, 60), Чех, Кулаковский (Семёнов, 46) – Устименко (Прокопенко, 60), Бычек (Мединский, 36)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Украина» (Львов)

Удары (в створ): 10 (2) – 6 (4)

Угловые: 5 – 1

Оффсайды: 0 – 3

РУХ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Оболонь Киев Рух - Оболонь отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Arera
Рух вылетает!
