В третьем туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 15 августа, во Львове встретятся «Рух» и «Оболонь». Хозяева поля в прошлом матче разгромно проиграли «Динамо» и теперь будут принимать «Оболонь», которая неожиданно переиграла «Александрию».

Рух

Старт нового сезона для «Руха» принес разные эмоции: сначала команда выгрызла победу в концовке игры против «Полтавы» (2:1), однако в следующей встрече был разгромный проигрыш киевскому «Динамо» (1:5). Хотя после первого тайма «Рух» уступал лишь 0:1, однако во втором львовяне уже не смогли держать высокий темп. Наставник команды отметил, что первые три гола его подопечные, можно сказать, забили сами себе, поэтому команде было трудно найти свою игру.

Капитан «Руха» Пидгурский также подтвердил, что он и его партнеры легко пропускали голы, но ключевую роль сыграл автогол, из-за которого вся организованность со стороны львовян исчезла.

Однако плюсами можно считать дебют 15-летнего воспитанника клубной академии Олега Дзюринца и появление на поле одного из лидеров команды Марко Сапуги впервые с октября прошлого года.

Поэтому подопечные Федика готовятся к встрече с «Оболонью», которая в двух стартовых турах еще не проигрывала.

Оболонь

А вот «пивовары» в новом сезоне пока радуют результатами, несмотря на то, что команду покинул Сергей Шищенко. Под руководством Антоненко «Оболонь» в первых двух турах взяла 4 очка из шести. Сначала была отстоянная ничья в игре с «Металлистом 1925», а затем благодаря шедевральному голу Сергея Суханова была одержана победа над серебряным призером прошлого первенства «Александрией». Более того, этот матч стал пятым подряд, в котором столичный клуб не проигрывает в родных стенах.

Что интересно, во всех этих поединках «пивовары» оставляли свои ворота на замке. А потому, по словам наставника, этот результат – полностью заслуга его футболистов. Также в рядах «Оболони» не обошлось без дебюта – свой первый поединок за взрослую команду провел Александр Фещенко.

Теперь киевский клуб ждет выезд в город Льва, где им будет противостоять местный «Рух», которого «пивовары» уже обыгрывали в рамках УПЛ.

Статистика встреч

Между собой обе команды сыграли десять поединков. В 3 матчах победу одержал «Рух», 3 победы на счету «Оболони» и в 4 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 9:9. В последнем матче победу одержала «Оболонь» со счетом 3:1. На гол Романа Дидыка «пивовары» ответили результативными ударами Константина Бычека, Ростислава Таранухи и Виктора Близниченко.

Прогноз на противостояние

До проигрыша «Динамо» «Рух» не проигрывал на домашней арене четыре с половиной месяца. А потому учитывая, что подопечные Федыка еще пытаются оправиться от этого разгрома, то «Оболонь» точно захочет нанести еще более болезненный удар своим оппонентам, тем более, что последний выезд во Львов для «пивоваров» оказался успешным. Однако на выезде последняя победа столичного клуба была зафиксирована еще в мае. Учитывая тот факт, что обоим коллективам нужно брать очки, нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина, Эдсон Фернандо, Алмазбеков, Пастух, Притула, Рунич, Фаал

«Оболонь»: Марченко, Шевченко, Дубко, Приймак, Суханов, Курко, Нестеренко, Чех, Слободян, Бычек, Устименко