Рух – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
15.08.2025 18:00 – 59 0 : 1
Оболонь
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 19:11 | Обновлено 15 августа 2025, 19:14
0

Фрагменты матча УПЛ

0
ФК Оболонь

В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 3-го тура между Рухом и Оболонью.

По итогам двух туров львовская команда с тремя очками идет 7-й, а киевская – шестая с 4 баллами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 3-й тур

Рух – Оболонь 0:1
Гол: Устименко, 27

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Оболонь).
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
