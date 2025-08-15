Рух – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 3-го тура между Рухом и Оболонью.

По итогам двух туров львовская команда с тремя очками идет 7-й, а киевская – шестая с 4 баллами.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 3-й тур

Рух – Оболонь 0:1

Гол: Устименко, 27