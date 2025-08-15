Украина. Премьер лига15 августа 2025, 19:11 | Обновлено 15 августа 2025, 19:14
Рух – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 3-го тура между Рухом и Оболонью.
По итогам двух туров львовская команда с тремя очками идет 7-й, а киевская – шестая с 4 баллами.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 3-й тур
Рух – Оболонь 0:1
Гол: Устименко, 27
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Оболонь).
