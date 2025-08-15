В субботу, 15 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с «Оболонью». Матч пройдет во Львове на стадионе Украина, игра начнется в 18:00.

Львовянам в первых двух поединках удалось взять только 3 очка, однако учитывая, что команду покинули лидеры, то этот результат закономерен. В первом туре, с минимальным количеством моментов, «Рух» дожал новичка УПЛ «Полтаву», но затем был разгром от «Динамо», немного надломивший подопечных Федыка.

«Пивовары» имеют право порадоваться своим результатам, потому что «Оболонь» на старте нового сезона не только смогла не проиграть, но и оставила свои ворота «сухими» в двух поединках против довольно сильных оппонентов – «Металлиста 1925» и «Александрия». На очереди уже выезд во Львов, где команде Антоненко придется играть против «Руха», с которым крайняя игра завершилась победой 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Оболонь», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.