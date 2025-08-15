Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Рух Львов
15.08.2025 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 09:31 | Обновлено 15 августа 2025, 09:39
47
0

Рух – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

15 августа 2025, 09:31 | Обновлено 15 августа 2025, 09:39
47
0
Рух – Оболонь. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 15 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с «Оболонью». Матч пройдет во Львове на стадионе Украина, игра начнется в 18:00.

Львовянам в первых двух поединках удалось взять только 3 очка, однако учитывая, что команду покинули лидеры, то этот результат закономерен. В первом туре, с минимальным количеством моментов, «Рух» дожал новичка УПЛ «Полтаву», но затем был разгром от «Динамо», немного надломивший подопечных Федыка.

«Пивовары» имеют право порадоваться своим результатам, потому что «Оболонь» на старте нового сезона не только смогла не проиграть, но и оставила свои ворота «сухими» в двух поединках против довольно сильных оппонентов – «Металлиста 1925» и «Александрия». На очереди уже выезд во Львов, где команде Антоненко придется играть против «Руха», с которым крайняя игра завершилась победой 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Оболонь», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
15 августа 2025 -
18:00
Оболонь
Ничья 3.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нива Т получила техническое поражение в матче с Черноморцем. Что произошло?
Эпицентр – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Оболонь Киев Иван Федык Александр Антоненко Рух - Оболонь текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
Футбол | 15 августа 2025, 09:10 1
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»

Бывший полузащитник сборной Украины дал оценку выступлению украинских команд в еврокубках

Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 15 августа 2025, 09:20 4
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос

Поединок прошел на стадионе «имени Генрика Реймана» в Кракове

Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14.08.2025, 22:03
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
Футбол | 14.08.2025, 12:50
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14.08.2025, 23:12
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 316
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 1
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем