Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 22:45 | Обновлено 15 августа 2025, 22:47
«Оболонь» одержала победу над «Движением»

Денис УСТИМЕНКО: «Благодарны тренерскому штабу за мотивацию»
ФК Оболонь

Автор первого гола в ворота «Руха» Денис Устименко прокомментировал победный счет в матче, где «Оболонь» одержала победу – 2:1.

– Денис, поздравляем с дебютным голом за «Оболонь». После просмотра VAR выдохнул с облегчением, что наконец удалось отличиться голом за пивоваров?

– Немножко, знаете, было давление, что могут отменить, но, в принципе, мне показалось, что гол чистый, поэтому я спокойно воспринял. Очень рад, потому что сегодня у моей мамы день рождения, поэтому хотелось бы этот гол посвятить ей.

– Супер, поздравляем маму. С трибуны выглядело, что где-то тебя в штрафной площадке взглядом искал Слободян. Было что-то такое?

– Да, да, было. Но я должен был выполнить немного другую функцию при этом стандарте, но слава Богу, что удалось забить. Главное, что выиграли, и это для нас самое важное, поэтому три очка у нас, и мы едем с спокойной душой домой.

– Что это должно было быть за тактическое действие?

– Блок. Надо было заблокировать игрока соперника, а удалось и заблокировать, и пробить, завершив этот момент голом. Поэтому я очень рад за это и, в принципе, рад за команду.

– Просмотрел твою статистику в УПЛ: ты забивал здесь, в Украине, за Карпаты, в те же ворота, и тоже головой. Было ощущение перед этим матчем, что сегодня тоже можешь забить?

– Я это вспоминал и думал об этом, не знаю почему эта мысль лезла, но я думал, вспоминал этот гол и, если честно, пересмотрел его перед матчем. Возможно, это мои счастливые ворота на этом стадионе.

– Оболонь фантастически стартовала, не проигрывает. Сегодня пропустили первый гол в чемпионате, но семь набранных очков в трех турах. Какие эмоции у игроков?

– Мы от матча к матчу идем и на каждый матч настраиваемся по максимуму. Лишних мыслей нет, но мы благодарны нашему тренерскому штабу, что они верят в нас, дают правильный настрой перед матчем, мотивацию, которая очень заряжает. Думаю, мы и дальше будем двигаться вперед и стремиться побеждать и набирать очки.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Денис Устименко Рух - Оболонь
Александр Сильченко
