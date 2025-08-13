Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Шахтер Донецк
14.08.2025 21:00 - : -
Панатинаикос
13 августа 2025, 08:20
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 14 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

14 августа свой ответный матч в квалификации Лиги Европы проведут Шахтер Донецк и Панатинаикос. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» уже с головой окунулись в сезон, это касается, как еврокубков, так и внутренней арены. В Лиге Европы Шахтер по сумме двух матчей сначала обыграл финский Ильвес – 6:0, а потом грозный Бешикташ – 6:2. Не так уверенно команда выглядит на внутренней арене, сначала со скрипом обыграли на выезде Эпицентр – 1:0, а во втором туре тоже в гостях не смогли обыграть в зарубе Карпаты – 3:3.

Тренер «горняков» Арда Туран сам признал, что по такой игре его подопечные не заслуживали победы в последней встрече чемпионата. Как-то в Лиге Европы есть больше желания себя проявить, возможно, это понимание того, что такие матчи смотрят скауты топ-клубов. Пусть Шахтер и проведет свой домашний матч на нейтральном поле, задача от этого не меняется, нужно доходить до основного раунда Лиги Европы.

Панатинаикос

Вице-чемпион Греции начал сезон с битвы в квалификации Лиги чемпионов против Рейнджерс, пройти шотландский гранд не удалось, выездное поражение 0:2 и домашняя ничья – 1:1. Хоть Панатинаикос и играет в турнире уровнем ниже, легче соперники не стали. После домашней встречи не удалось доиться какого-то преимущества, хотя ничего еще и не потеряно.

Поскольку сезон в Греции еще не стартовал, команда могла целенаправленно готовиться к предстоящему матчу, не отвлекаясь на другие факторы. Где-то игроки еще не набрали нужные кондиции, все-таки провели не так много встреч. Панатинаикосу тоже важно сыграть в основной сетке Лиги Европы, ведь это престиж, да и амбиции у клуба всегда были.

Личные встречи

Матч в Греции прошел в упорной борьбе, обе команды имели неплохие шансы забить, но встреча завершилась нулевой ничьей. Стоит отметить, что исход вполне справедливый, ведь никто не заслуживал проиграть.

Прогноз

Украинский гранд справедливо котируется фаворитом этой встречи, без поддержки своей публики греческому клубу будет сложнее.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,69, ничья – 3,85, победа Панатинаикоса – 4,82. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, Шахтер будет владеть инициативой и добьется поставленной задачи. Возьму чистую победу «горняков».

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
14 августа 2025 -
21:00
Панатинаикос
