В Динамо сорвался трансфер мощного игрока. Известна причина
Брайан Медина не перейдет в киевский клуб
Габаритный защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».
Однако, по информации источника, переезд футболиста в Украину был сорван. «Америка де Кали» и «Динамо» не договорились о трансфере, колумбийский клуб требовал за защитника 1,5-2 миллиона евро, «Динамо» же хотели взять игрока сначала в аренду.
Кроме того, переезду игрока помешала война в Украине – он не хочет играть в воюющей стране.
В сезоне 2024/25 Медина провел 20 матчей – без результативных действий. Ранее было обнародовано видео игры Брайана Медины за клуб «Америка де Кали».
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