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  4. В Динамо сорвался трансфер мощного игрока. Известна причина
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 05:01 |
399
0

В Динамо сорвался трансфер мощного игрока. Известна причина

Брайан Медина не перейдет в киевский клуб

01 июля 2025, 05:01 |
399
0
В Динамо сорвался трансфер мощного игрока. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Медина

Габаритный защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».

Однако, по информации источника, переезд футболиста в Украину был сорван. «Америка де Кали» и «Динамо» не договорились о трансфере, колумбийский клуб требовал за защитника 1,5-2 миллиона евро, «Динамо» же хотели взять игрока сначала в аренду.

Кроме того, переезду игрока помешала война в Украине – он не хочет играть в воюющей стране.

В сезоне 2024/25 Медина провел 20 матчей – без результативных действий. Ранее было обнародовано видео игры Брайана Медины за клуб «Америка де Кали».

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Америка де Кали Брайан Медина
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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