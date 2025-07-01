В Динамо сорвался трансфер мощного игрока. Известна причина

Габаритный защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».

Однако, по информации источника, переезд футболиста в Украину был сорван. «Америка де Кали» и «Динамо» не договорились о трансфере, колумбийский клуб требовал за защитника 1,5-2 миллиона евро, «Динамо» же хотели взять игрока сначала в аренду.

Кроме того, переезду игрока помешала война в Украине – он не хочет играть в воюющей стране.

В сезоне 2024/25 Медина провел 20 матчей – без результативных действий. Ранее было обнародовано видео игры Брайана Медины за клуб «Америка де Кали».