Киевское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему защитнику «Америка де Кали» Брайану Медине, сообщил колумбийский журналист Пайп Сьерра.

По его информации, за последние две недели колумбийский клуб получил официальные запросы по Медине от трех команд: бразильского «Крузейро», французского «Нанта» и киевского «Динамо».

В «Америка де Кали» уже озвучили свои условия возможного трансфера и понимают, что удержать защитника в команде будет непросто. Трансферная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.

Брайан Медина выступает на позиции центрального защитника, является левшой и имеет рост 195 см. Он является воспитанником «Америка де Кали», также играл в аренде за «Форталесу» и «Атлетико Уила». В сезоне 2024/25 защитник провел 20 матчей без результативных действий. Также на его счету – один матч за молодежную сборную Колумбии U-23.

ВИДЕО. Как играет Брайан Медина, которым интересуется Динамо