Динамо нашло нового центрбека. Киевляне хотят купить легионера
Киевлян заинтересовал Брайан Медина
Киевское «Динамо» рассчитывает усилить защиту в летнее трансферное окно 2025 года.
По информации журналиста Фелипе Сьерра, чемпион УПЛ проявляет предметный интерес к центрбеку клуба «Америка де Кали» Брайану Медине, который на международной арене играет за сборную Колумбии U-23.
На 23-летнего футболиста также претендуют бразильский «Крузейро» и французский «Нант».
В сезоне 2024/25 Медина провел 20 матчей – без результативных действий.
Ранее «Динамо» официально объявило о прощании с финалистом Лиги Европы.
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