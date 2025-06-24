Динамо нашло нового центрбека. Киевляне хотят купить легионера

Киевское «Динамо» рассчитывает усилить защиту в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации журналиста Фелипе Сьерра, чемпион УПЛ проявляет предметный интерес к центрбеку клуба «Америка де Кали» Брайану Медине, который на международной арене играет за сборную Колумбии U-23.

На 23-летнего футболиста также претендуют бразильский «Крузейро» и французский «Нант».

В сезоне 2024/25 Медина провел 20 матчей – без результативных действий.

Ранее «Динамо» официально объявило о прощании с финалистом Лиги Европы.