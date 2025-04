Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?

26 апреля запланирован финальный матч Кубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

«Титульное» Эль Класио должно начаться в 23:00 по Киеву на Олимпийском стадионе в Севилье.

В пятницу, накануне поединка, наставники команд Ханс-Дитер Флик и Карло Анчелотти объявили заявки своих коллективов на поединок, а также были запланированы их пресс-конференции.

С журналистами должны были пообщаться не только тренера, но и главный арбитр предстоящего матча – Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Однако его слова на пресс-конференции обернулись скандалом.

Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа во время общения со СМИ расплакался. Почему? У Рикардо спросили за критику на официальном ТВ Реала, где перед каждым противостоянием разбираются ошибки того или иного судьи, и он вспомнил ситуацию, связанную с его сыном.

Ответ Рикардо: «Когда сыну в школе говорят, что его отец – вор, и он приходит домой в слезах, это очень тяжело. Все, что я могу сделать, – это попытаться воспитать сына так, чтобы он знал: его отец – честный человек, который ошибается, как и любой спортсмен. Это очень тяжело, никому такого не пожелаешь.

В тот день, когда я завершу карьеру, я хочу, чтобы мой сын гордился мной, а также судейством, которое воспитывает в нас ценности. То, что сейчас переживают многие мои коллеги, – несправедливо».

Рикардо утешил его коллега, который будет работать на VAR. В последний раз на телевидении Реала Рикардо критиковали после матча с Атлетико, когда Бенгоэчеа отвечал за VAR и назначил пенальти в ворота сливочных.

Реалу вся эта ситуация со слезами рефери не понравилась. Причина, вероятно, в возможной предвзятости в предстоящей игре с Барсой.

Королевский клуб отреагировал достаточно быстро – отменил пресс-конференцию Карло Анчелотти. А также потребовал не только извинений от Рикардо, но и замены судейской бригады на финал.

Кроме того, по информации El Chiringuito TV, в Реале рассматривают возможность бойкотировать решающий поединок Кубка и вернуться обратно в Мадрид. Всеми официальными бумагами с запросами и требованиями прямо сейчас занимается команда юристов сливочных.

🚨⚠️ Real Madrid are set to cancel open training, press conference and clubs dinner today — reports @marca.



Real Madrid wants the referees for the Cup final to be replaced, following their recent comments — RFEF did not approve. pic.twitter.com/t6irkKZChj