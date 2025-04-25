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Кубок Испании
Барселона
26.04.2025 23:00 - : -
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Кубок Испании
25 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:05
3737
11

Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?

В королевском клубе недовольны высказываниями арбитра на пресс-конференции

25 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:05
3737
11
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля запланирован финальный матч Кубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

«Титульное» Эль Класио должно начаться в 23:00 по Киеву на Олимпийском стадионе в Севилье.

В пятницу, накануне поединка, наставники команд Ханс-Дитер Флик и Карло Анчелотти объявили заявки своих коллективов на поединок, а также были запланированы их пресс-конференции.

С журналистами должны были пообщаться не только тренера, но и главный арбитр предстоящего матча – Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Однако его слова на пресс-конференции обернулись скандалом.

Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа во время общения со СМИ расплакался. Почему? У Рикардо спросили за критику на официальном ТВ Реала, где перед каждым противостоянием разбираются ошибки того или иного судьи, и он вспомнил ситуацию, связанную с его сыном.

Ответ Рикардо: «Когда сыну в школе говорят, что его отец – вор, и он приходит домой в слезах, это очень тяжело. Все, что я могу сделать, – это попытаться воспитать сына так, чтобы он знал: его отец – честный человек, который ошибается, как и любой спортсмен. Это очень тяжело, никому такого не пожелаешь.

В тот день, когда я завершу карьеру, я хочу, чтобы мой сын гордился мной, а также судейством, которое воспитывает в нас ценности. То, что сейчас переживают многие мои коллеги, – несправедливо».

Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа на пресс-конференции

Рикардо утешил его коллега, который будет работать на VAR. В последний раз на телевидении Реала Рикардо критиковали после матча с Атлетико, когда Бенгоэчеа отвечал за VAR и назначил пенальти в ворота сливочных.

Реалу вся эта ситуация со слезами рефери не понравилась. Причина, вероятно, в возможной предвзятости в предстоящей игре с Барсой.

Королевский клуб отреагировал достаточно быстро – отменил пресс-конференцию Карло Анчелотти. А также потребовал не только извинений от Рикардо, но и замены судейской бригады на финал.

Кроме того, по информации El Chiringuito TV, в Реале рассматривают возможность бойкотировать решающий поединок Кубка и вернуться обратно в Мадрид. Всеми официальными бумагами с запросами и требованиями прямо сейчас занимается команда юристов сливочных.

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пресс-конференция Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу скандал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Pixelman
клуб суцільних обіженок
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+3
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Ivan Sergeev
Санта-Барбара)) зачем арбитру давать прессуху еще и перед матчем ? И такой спектакль разыгрывать))) Не нравится - меняй профессию)
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+1
Lulinnha
Ох уж этот Перес ! Ай да провокатор дед ! 
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-1
serhiy
Технічна поразка і среал іде на !
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
а Рауль с Кастильей бы не прочь померяться силушкой с барсой
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-2
Пoлковник
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-2
Олександр
Реал в Іспанії це теж саме що шахтар в Україні.Ісе життя за вуха тягнуть арбітри .всі судять в одну сторону але вони грають роль ображених .скарги пишуть .тренерам  дозволено орати на арбітрів .згадайте луческу
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-5
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