Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале

В этом сезоне розыгрыш Кубка Испании принес нам в финале противостояние, которое без лишних слов называется «Эль Класико» — между «Барселоной» и «Реалом». Напомним, что команды уже дважды в сезоне встречались (в чемпионате и Суперкубке) и дважды сильнее были каталонские футболисты.

Матч был чрезвычайно важным для тренера «Реала» Карло Анчелотти. Очень вероятно, что он в конце сезона (а были слухи, что и после этого матча) покинет команду, поэтому победа в Кубке была бы прекрасной возможностью завоевать какой-нибудь трофей в сезоне — напомним, из Лиги чемпионов «сливочные» вылетели, в Суперкубке проиграли, а в чемпионате отстают от той же «Барселоны».

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В первом тайме команды присматривались друг к другу, однако небольшое преимущество было на стороне каталонцев. Именно они открыли счёт — Педри дальним ударом попал в левую девятку после скидки Ямаля.

Спасать ситуацию во втором тайме вышел оставшийся в запасе Килиан Мбаппе, и именно он сравнял счёт на 70-й минуте, забив прямым ударом со штрафного. А через несколько минут «Реал» вышел вперёд усилиями Тчуамени, замкнувшего навес с углового.

Однако «блаугранас» сумели сравнять — Ферран Торрес вышел на свидание с Куртуа, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

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Игра перешла в экстратаймы, хотя этого могло бы и не произойти, если бы не ВАР: Рафинья упал в чужой штрафной, и арбитр сначала назначил пенальти, но после пересмотра повтора изменил решение, выписав бразильцу «горчичник» за симуляцию.

Подобная ситуация возникла и в конце добавленного времени, когда арбитр сначала указал на одиннадцатиметровую отметку после того, как сбили Мбаппе, а затем отменил пенальти из-за офсайда. Но это уже было при счёте 3:2 — после неуверенных действий Модрича и Диаса Кунде метров с двадцати бильярдным ударом попал в левый нижний угол ворот Куртуа.

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Таким образом, Кубок Испании выиграла «Барселона», а единственным шансом Карло Анчелотти на трофей остаётся чемпионат. В нём, кстати, тоже ещё будет «Эль Класико» – команды выяснят отношения 11 мая.

Кубок Испании. Финал

«Барселона» – «Реал» – 3:2

Гол: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, ТчуамЕни, 77

ПредупреждениЯ: Мартин, 37, де Йонг, 68, Рафинья, 90+10 – Модрич, 90+1, Беллингем, 107

Удаление: Рюдигер, 120+3 (на скамье запасных, неспортивное поведение)

«Барселона»: Щесны – Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин – Педри (Эрик Гарсия, 98), Ольмо (Фермин Лопес, 65), где Йонг – Ямаль, Торрес (Виктор, 115), Рафинья

«Реал»: Куртуа – Васкес (Модрич, 55), Асенсио, Рюдигер (Эндрик, 111), Менди (Фран Гарсия, 11) – Вальверде, Тчуамэни, Себальос (Гюллер, 55) – Беллингем – Родриго (Мбаппе, 46), Винисиус (Браим Диас, 89)

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа

Стадион: «Ла-Картуха» (Севилья, испания)

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА