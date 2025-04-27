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Кубок Испании
Барселона
26.04.2025 23:00 – FT 3 : 2
Реал Мадрид
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Испания
27 апреля 2025, 01:48 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:41
1697
19

Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале

В «Эль Классико» каталонская команда одержала трудную победу

27 апреля 2025, 01:48 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:41
1697
19
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Getty Images/Global Images Ukraine

В этом сезоне розыгрыш Кубка Испании принес нам в финале противостояние, которое без лишних слов называется «Эль Класико» — между «Барселоной» и «Реалом». Напомним, что команды уже дважды в сезоне встречались (в чемпионате и Суперкубке) и дважды сильнее были каталонские футболисты.

Матч был чрезвычайно важным для тренера «Реала» Карло Анчелотти. Очень вероятно, что он в конце сезона (а были слухи, что и после этого матча) покинет команду, поэтому победа в Кубке была бы прекрасной возможностью завоевать какой-нибудь трофей в сезоне — напомним, из Лиги чемпионов «сливочные» вылетели, в Суперкубке проиграли, а в чемпионате отстают от той же «Барселоны».

Getty Images/Global Images Ukraine

В первом тайме команды присматривались друг к другу, однако небольшое преимущество было на стороне каталонцев. Именно они открыли счёт — Педри дальним ударом попал в левую девятку после скидки Ямаля.

Спасать ситуацию во втором тайме вышел оставшийся в запасе Килиан Мбаппе, и именно он сравнял счёт на 70-й минуте, забив прямым ударом со штрафного. А через несколько минут «Реал» вышел вперёд усилиями Тчуамени, замкнувшего навес с углового.

Однако «блаугранас» сумели сравнять — Ферран Торрес вышел на свидание с Куртуа, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра перешла в экстратаймы, хотя этого могло бы и не произойти, если бы не ВАР: Рафинья упал в чужой штрафной, и арбитр сначала назначил пенальти, но после пересмотра повтора изменил решение, выписав бразильцу «горчичник» за симуляцию.

Подобная ситуация возникла и в конце добавленного времени, когда арбитр сначала указал на одиннадцатиметровую отметку после того, как сбили Мбаппе, а затем отменил пенальти из-за офсайда. Но это уже было при счёте 3:2 — после неуверенных действий Модрича и Диаса Кунде метров с двадцати бильярдным ударом попал в левый нижний угол ворот Куртуа.

Getty Images/Global Images Ukraine

Таким образом, Кубок Испании выиграла «Барселона», а единственным шансом Карло Анчелотти на трофей остаётся чемпионат. В нём, кстати, тоже ещё будет «Эль Класико» – команды выяснят отношения 11 мая.

Кубок Испании. Финал

«Барселона» – «Реал» – 3:2

Гол: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, ТчуамЕни, 77

ПредупреждениЯ: Мартин, 37, де Йонг, 68, Рафинья, 90+10 – Модрич, 90+1, Беллингем, 107

Удаление: Рюдигер, 120+3 (на скамье запасных, неспортивное поведение)

«Барселона»: Щесны – Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин – Педри (Эрик Гарсия, 98), Ольмо (Фермин Лопес, 65), где Йонг – Ямаль, Торрес (Виктор, 115), Рафинья

«Реал»: Куртуа – Васкес (Модрич, 55), Асенсио, Рюдигер (Эндрик, 111), Менди (Фран Гарсия, 11) – Вальверде, Тчуамэни, Себальос (Гюллер, 55) – Беллингем – Родриго (Мбаппе, 46), Винисиус (Браим Диас, 89)

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа

Стадион: «Ла-Картуха» (Севилья, испания)

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона отчеты Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 19
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NATS
А почему красную показали только Рюдегеру? Почему нет карточки Вини? По сути он вел себя так же.  И вы вообще заметили, что безпредел у реала на скамейке было только со стороны негров. А потом Вини удивляется, почему его называют обезъяной. Вот ответ.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
adidas77
Куртуа сьогодні слабо зіграв, другий і третій гол на його совісті.
Реал сьогодні мене приємно здивував грою, але загалом за сезон моя улюблена команда не заслуговувала на трофеї. Командної гри в більшості матчів не було. І природно це питання тільки до Анчелотті.
Барсу вибачте втіати не буду...Програти можна кому завгодно в сезоні, тільки не їм.
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+4
Liverpool777
Супер Куртуа опять наглотался ... Ха-ха 
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+3
Harun Bakircioğlu
Барса-Реал, а не Реал-Барса, потому что в Кубке Короля номинально домашняя команда - та, которая старее. Барса старей Реала на 3 года, и Кубков Короля у Барсы больше - 32 против 20 у Реала.
Браво, Флик в первый сезон уже два трофея. Вперед, Ханси, за квадруплом.
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+2
Maxcrimea10
Суддя тягнув як мiг, але…
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+2
Dumont
Матч - ідеальна картина кубкового протистояння:пееедматчова напруга, інтрига, емоції (особливо оцінили нейтральні вболівальники). Вимушені визнати,що на сьогодні Барса сильніше за Королівський Клуб,який наразі на спаді.
Питання Дона Карло,органічно необхідних змін,але це не відміняє факту поразки. Усіх адекватних вболівальників саме Футболу-зі святом крутого спортивного вечору
Hala Madrid 
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+1
Lulinnha
Папа Карло может ехать обратно в Италию. Работать пиццайолой.
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0
Saltovka
Чем куртуа лучше Лунина??
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0
Viktor Shuper
не глор Барси, але дуже радий що Среал лососнув тунця. гнила команда дуже, нагадує Шлюхтар наш позорний
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0
T-800
у женщин топ-5 лиг: Франция, Германия, Испания, Англия и Италия
УКРАИНА В ТОП-16!!!
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-1
T-800
да, забавно, Флик, Беллетти и Ромеу идут за треблами ...
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-1
NATS
Жалко судью, реально старался, работал на Мадрид, а результата нету. Интересно, что с ним будет
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-3
Пoлковник
Великая Барселона это вам не дыр очка рыгал☝️
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️
Знаю, в радость счёт Коту -
Хоть и болел я за Реал❗🤍👑 😢
В любви к Мурлыке я цвету -
Сердечко он моё украл❗😸❤️ 😊
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-4
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