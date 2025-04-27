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Кубок Испании
Барселона
26.04.2025 23:00 – FT 3 : 2
Реал Мадрид
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Кубок Испании
27 апреля 2025, 04:15 |
1339
0

Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании

Карло провел пресс-конференцию после поражения каталонской команде со счетом 2:3

27 апреля 2025, 04:15 |
1339
0
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти провел пресс-конференцию после поражение Барселоне (2:3) в финале Кубка Испании 2024/25.

Итоговый анализ: «Мы контролировали игру, но они забросили нам мяч за спину, и вот тогда все осложнилось. Нам нужно продолжать бороться, потому что мы отдали все силы, мы играли очень хорошо, и нам не на что жаловаться. Мы были ближе к победе, чем наши соперники».

Замена Мбаппе: «Я предпочел выпустить его во втором тайме, когда темп немного упал. Он не смог бы выдержать всю игру. У него было несколько очень хороших минут».

Изменение темпа: «Во втором тайме мы старались больше вырываться из обороны. Когда они немного ослабили давление, нам это удалось. Мы провели очень хорошую игру во втором тайме».

Достойное поражение: «Обидно, что мы не смогли поднять Кубок, но мы выполнили свою работу. Не в чем упрекнуть».

Решающий гол Барсы: «Что-то пошло не так, потому что Браим Диас думал, что Модрич будет отдавать ему за спину, но он Лука отдал еще ниже и еще короче. Это мелкие детали, которые иногда ничего не стоят, а иногда за это приходится расплачиваться. Нужно отдыхать и продолжать бороться до конца».

Будущее в Реале: «Это будет вопрос на ближайшие недели, а не на сегодня».

Действия судьи: «Я не хочу говорить о судье».

Красная карточка игрокам Реала в конце: «Честно, я не знаю, что произошло».

Рюдигер: «Его выступление было фантастическим, и он держался так долго, как мог. Он приложил впечатляющие усилия. Травма? Он был очень уставшим и не мог бегать дальше».

Видеообзор матча Барселона – Реал – 3:2 (д.в.)

События матча

120’ +3
Антонио Рюдигер (Реал Мадрид) получает красную карточку.
116’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Реал Мадрид).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Кубок Испании по футболу пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Marca
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