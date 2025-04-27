Карло АНЧЕЛОТТИ: «Победа Реала была бы справедливой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча с «Барселоной» (2:3) дал флеш-комментарий.

«Это был хороший матч. В первом тайме у нас были трудности, а вот во втором мы действовали намного лучше. Мы контролировали игру, но один момент усложнил нам матч.

Мы были близки к победе, поэтому нужно и дальше бороться и не сдаваться. Команда сыграла хорошо и нет никаких претензий к игрокам.

Если бы мы победили, то это было бы справедливо, ведь во втором тайме мы были ближе к победе, чем соперники. Жаль, что не выиграли, но нареканий никаких нет. Команда сделала свою работу».