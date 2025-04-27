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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Победа Реала была бы справедливой»
Испания
27 апреля 2025, 03:05 | Обновлено 27 апреля 2025, 03:06
313
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Победа Реала была бы справедливой»

Главный тренер доволен действиями игроков

27 апреля 2025, 03:05 | Обновлено 27 апреля 2025, 03:06
313
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Победа Реала была бы справедливой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча с «Барселоной» (2:3) дал флеш-комментарий.

«Это был хороший матч. В первом тайме у нас были трудности, а вот во втором мы действовали намного лучше. Мы контролировали игру, но один момент усложнил нам матч.

Мы были близки к победе, поэтому нужно и дальше бороться и не сдаваться. Команда сыграла хорошо и нет никаких претензий к игрокам.

Если бы мы победили, то это было бы справедливо, ведь во втором тайме мы были ближе к победе, чем соперники. Жаль, что не выиграли, но нареканий никаких нет. Команда сделала свою работу».

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Кубок Испании по футболу Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал
Александр Сильченко Источник: Footmercato
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