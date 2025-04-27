Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
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26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.
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Кубок Испании 2024/25. Финал, 26 апреля
Барселона – Реал Мадрид – 3:2 (д.в)
Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Тчуамэни, 77
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ГОЛ! 1:0 Педри, 28 мин.
ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 70 мин.
ГОЛ! 1:2 Тчуамени, 77 мин.
ГОЛ! 2:2 Торрес, 84 мин.
ГОЛ! 3:2 Кунде, 116 мин.
События матча
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