26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Кубок Испании 2024/25. Финал, 26 апреля

Барселона – Реал Мадрид – 3:2 (д.в)

Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Тчуамэни, 77

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ГОЛ! 1:0 Педри, 28 мин.

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 70 мин.

ГОЛ! 1:2 Тчуамени, 77 мин.

ГОЛ! 2:2 Торрес, 84 мин.

ГОЛ! 3:2 Кунде, 116 мин.