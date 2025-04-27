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Кубок Испании
Барселона
26.04.2025 23:00 – FT 3 : 2
Реал Мадрид
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Кубок Испании
27 апреля 2025, 01:53 | Обновлено 27 апреля 2025, 01:54
8709
0

Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Испании 2024/25

27 апреля 2025, 01:53 | Обновлено 27 апреля 2025, 01:54
8709
0
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

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Кубок Испании 2024/25. Финал, 26 апреля

Барселона – Реал Мадрид – 3:2 (д.в)

Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Тчуамэни, 77

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Педри, 28 мин.

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 70 мин.

ГОЛ! 1:2 Тчуамени, 77 мин.

ГОЛ! 2:2 Торрес, 84 мин.

ГОЛ! 3:2 Кунде, 116 мин.

События матча

120’ +3
Антонио Рюдигер (Реал Мадрид) получает красную карточку.
116’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Реал Мадрид).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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