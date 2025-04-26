В субботу, 26 апреля, состоится финальный поединок Кубка Испании по футболу, в котором будут играть «Барселона» и «Реал». Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Ла-Картуха», начало – в 23:00 по Киеву.

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«Барселона» имеет шанс выиграть три трофея – лидирует в Ла Лиге и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, а также сражается за Кубок Испании. Команда Флика показывает стабильную игру, несмотря на потери Левандовски и других игроков. В последнем матче «Барса» минимально победила «Мальорку» после 40 ударов по воротам.

«Реал» выбыл из Лиги чемпионов после поражений от «Арсенала» и отстает от «Барселоны» на 4 очка в чемпионате. Единственный, наверное, шанс на трофей — предстоящая очная игра с «Барсой», которая может стать последней для Анчелотти в клубе. Ранее в сезоне «Барселона» дважды разгромила «Реал» — 4:0 и 5:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал» в украинской версии сайта.

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