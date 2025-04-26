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Кубок Испании
Барселона
26.04.2025 23:00 - : -
Реал Мадрид
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Кубок Испании
26 апреля 2025, 16:42 |
12174
5

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании

Финальный поединок Кубка Испании состоится 26 апреля и начнется в 23:00 по Киеву

26 апреля 2025, 16:42 |
12174
5
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Коллаж Sport.ua

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26 апреля в финале Кубка Испании сыграют Барселона и Реал Мадрид, лучше афиши не придумать. Матч начнется в 23:00 по киевскому времени.

Барселона

У Барселоны есть все шансы выдать феноменальный сезон, так как команда претендует на три трофея, хотя есть вероятность остаться ни с чем, так как еще ничего не гарантировано. Если детальнее разбираться, в чемпионате клуб удерживает лидерство, опережая ближайшего преследователя на 4 очка. В последнем туре каталонцы обыграли дома Мальорку 1:0, хотя нанесли 40 ударов по воротам, из них 13 в створ, заслуживая на большее.

Подопечные Ханси Флика продолжают борьбу в Лиге Чемпионов, где сыграют в полуфинале против итальянского Интера, в случае прохода, сыграют в финале против победителя Пары ПСЖ – Арсенал. И, конечно же, Кубок Испании, завоевание которого может стать первым шагом к трэблу.

Самой большой потерей можно считать травму Левандовски, кроме звездного поляка не смогут сыграть Бальде, Берналь, Касадо и тер Штеген. При Флике команда обрела стабильность, даже выдали феноменальную серию из 24 матчей без поражений.

Реал Мадрид

До недавних пор Реал тоже претендовал на три трофея, хотя в это верилось с трудом, так как игра команды не впечатляла. «Сливочные» заслуженно вылетели из Лиги Чемпионов, уступив дважды Арсеналу в четвертьфинале – 0:3 в гостях и 1:2 дома.

В чемпионате клуб идет вторым, отставая от Барселоны на 4 очка, шансы на титул выглядят невысокими, учитывая, что осталось сыграть пять туров, хотя впереди еще очная встреча. Свой последний матч чемпионата мадридцы с большими проблемами обыграли в гостях Хетафе – 1:0.

Впереди важнейший матч сезона, для Реала это фактически единственная возможность взять трофей. Еще важный момент в том, что Анчелотти с большой вероятностью покинет клуб, хочется хоть что-то выиграть напоследок. Не помогут команде в этой встрече Карвахаль, Милитао, Менди и главная потеря Мбаппе, под вопросом Алаба и Камавинга.

Личные встречи

Команды пересекались дважды в текущем сезоне, оба матча уверенно выиграла Барселона, сначала в Ла Лиге на выезде – 4:0, а потом в битве за Суперкубок Испании – 5:2.

Прогноз

В очередном Эль-Класико, каталонцы только на бумаге хозяева, на самом деле встреча состоится на нейтральном стадионе в Севилье. Букмекеры отдают предпочтение Барсе, что выглядит логично, учитывая историю очных противостояний в нынешнем сезоне, а также текущую форму.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 2,14, ничья – 3,98, победа Реала – 3,06. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Такой матч запрещено пропускать, финал Кубка Испании, Эль-Класико, лучшее времяпровождение субботнего вечера! Я думаю, что матч может огорчить в плане зрелищности, но поставлю на чистую победу Барсы.

Прогноз Sport.ua
Барселона
26 апреля 2025 -
23:00
Реал Мадрид
Победа Барселоны 2.14 Сделать ставку

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Комментарии 5
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Andromed
після всяких скандалів все ж таки цей матч відбудеться, правильно зробили в Комітеті що не піддалися тиску з боку Реала і не поміняли бригаду арбітрів
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0
xxxxxxxxxxxxххх
В шапке статьи неправильная дата, исправьте на 26 число 
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-1
Saar
Якщо стоятиме Лунін, то Реал отримає 4 м'ячі.
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-5
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