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  4. Реал недоволен главным арбитром Кубка. При нем чаще побеждает Барселона
Кубок Испании
22 апреля 2025, 11:51 |
291
1

Реал недоволен главным арбитром Кубка. При нем чаще побеждает Барселона

На финале будет работать Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

22 апреля 2025, 11:51 |
291
1
Реал недоволен главным арбитром Кубка. При нем чаще побеждает Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Барселона».

Накануне стало известно, что главным арбитром этой встречи будет Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Бригаду VAR возглавит Гонсало Фуэртес.

Мадридский клуб недоволен таким назначением, так как при этом рефери именно каталонский клуб побеждает чаще. При Рикардо «Барселона» одержала девять побед в десяти матчах, в то время как статистика «Реала» намного хуже. Когда Бенгоэчеа работал на поединках «сливочных», они одержали пять побед, потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

Рикардо работает в Примере с 2015 года, а в 2018 получил право обслуживать международные матчи. Трижды судил матчи между «Реалом» и «Барселоной».

В 2017 удалил Криштиану Роналду, но тогда мадридский клуб одолел соперника со счетом 3:1. В 2023 году Бенгоэчеа зафиксировал две победы «Барселоны» – в Суперкубке Испании (3:1) и в Ла Лиге (2:1).

Финал Кубка Испании пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де ла Картуха». Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Мадрид судейские назначения
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Falko
І поле неправильне, прямокутне. На такому цього сезону Барса Реалу по 4 штуки відсипає. Перецю треба подати протест, аби замінили.
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