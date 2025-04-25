26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей игры будет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Путь Барселоны в Кубке Испании:

1/16 финала: Барселона – Барбастро – 4:0

1/8 финала: Барселона – Бетис – 5:1

1/4 финала: Барселона – Валенсия – 5:0

1/2 финала: Барселона – Атлетико – 5:4 [первый матч – 4:4, ответный поединок – 1:0]

Путь Реала в Кубке Испании:

1/16 финала: Реал – Депортива Минейра – 5:0

1/8 финала: Реал – Сельта – 5:0

1/4 финала: Реал – Леганес – 3:2

1/2 финала: Реал – Реал Сосьедад – 5:4 [первый матч – 1:0, ответный поединок (после д.в.) – 4:4]

Барселона в своей истории 31 раз становилась обладателем Кубка Испании. У Реала – 20 трофеев этого турнира.

Барселона – Реал Мадрид. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.