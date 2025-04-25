Барселона – Реал Мадрид. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию решающего поединка 26 апреля в 23:00 по Киеву
26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящей игры будет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
Путь Барселоны в Кубке Испании:
- 1/16 финала: Барселона – Барбастро – 4:0
- 1/8 финала: Барселона – Бетис – 5:1
- 1/4 финала: Барселона – Валенсия – 5:0
- 1/2 финала: Барселона – Атлетико – 5:4 [первый матч – 4:4, ответный поединок – 1:0]
Путь Реала в Кубке Испании:
- 1/16 финала: Реал – Депортива Минейра – 5:0
- 1/8 финала: Реал – Сельта – 5:0
- 1/4 финала: Реал – Леганес – 3:2
- 1/2 финала: Реал – Реал Сосьедад – 5:4 [первый матч – 1:0, ответный поединок (после д.в.) – 4:4]
Барселона в своей истории 31 раз становилась обладателем Кубка Испании. У Реала – 20 трофеев этого турнира.
Барселона – Реал Мадрид. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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