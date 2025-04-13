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Чемпионат Англии
Ливерпуль
13.04.2025 16:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
13 апреля 2025, 12:28 | Обновлено 13 апреля 2025, 12:29
28
0

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE

Матч пройдет 13 апреля в 16:00 по Киеву

13 апреля 2025, 12:28 | Обновлено 13 апреля 2025, 12:29
28
0
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE

Ливерпуль – Вест Хэм
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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