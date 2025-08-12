ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт
Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.
Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».
Защитник сборной Украины подписал с парижанами пятилетний контракт.
Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим переходом в истории Украины.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025
Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером
Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил
Ну що ж.. успіху в новому клубі!
Не хотілося, але тепер прийдеться вболівати за ПСЖ 😅
Як там про нього говорили, коли він прийшов в ДК «хлопчик з вулиці?»😉
І ми гірники доєднуємось до цих побажань. Найвищих успіхів кращому захиснику збірної України! ⚽🇺🇦 😊
Уровень! Удачі Заба!
От він якраз чудовий взірець молодим гравцям - втікайте з українських клубів при найменшій нагоді і тоді зможете прогресувати і пробитись в ТОП-клуби.
Але це діло його, а ПСЖ на ходу в європі (в чемпіонаті там і так без конкуренції), тому успіхів йому в цьому клубі