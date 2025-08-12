Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 11:01 | Обновлено 12 августа 2025, 11:13
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт

ПСЖ. Илья Забарный

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Защитник сборной Украины подписал с парижанами пятилетний контракт.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим переходом в истории Украины.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

По теме:
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Комментарии 36
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Ну нарешті, сталося🙏
Ну що ж.. успіху в новому клубі!
Ответить
+11
fly
А Забарному звичайно успіху і стати лідером команди. 
Ответить
+8
Pavel_i_C0
Вихованець Динамо Київ в найкращому клубі Європи!! Приємно)
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
🔥🔥🔥
Не хотілося, але тепер прийдеться вболівати за ПСЖ 😅
Ответить
+8
fly
Спорт юа. саме час доставати з шухляди Луніна. А то писати не буде про що) вангую завтра новину по типу «Алонсо здивував Луніна своєю заявою в роздягальні, що вирішив Андрій?»
Ответить
+7
Remark
Але він своєю грою дійсно заслужив виступати в такому топовому клубі.
Як там про нього говорили, коли він прийшов в ДК «хлопчик з вулиці?»😉
Ответить
+7
prezidend
Успіхів і яскравої гри у новому клубі!
Ответить
+7
DK2025
Удачи и новых побед с лучшим клубом Европы воспитаннику Динамо Киев!
Ответить
+4
ffff
зазграти у новому клубі
Ответить
+4
Talya-Vi-Talya
😸Кіт дуже хотів, щоб Забарний в Ліверпуль перейшов. Він симпатизує саме мерсисайдцям і слідкує за АПЛ, а лігу 1 не дуже чи зовсім ні. Але побажав успіху в ПСЖ🇫🇷 екс-гравцю свого клубу.
І ми гірники доєднуємось до цих побажань. Найвищих успіхів кращому захиснику збірної України! ⚽🇺🇦 😊
Ответить
+4
Serg Babak
це вам не спортівках з роздвинутими ногами фоткаться....(презентація самого дорого трансферу)
Уровень! Удачі Заба!
Ответить
+3
PUMA.
Удачи Илье 
Ответить
+3
Микола Унгурян
Забарний молодець і успіхів йому в новому клубі
От він якраз чудовий взірець молодим гравцям - втікайте з українських клубів при найменшій нагоді і тоді зможете прогресувати і пробитись в ТОП-клуби. 
Ответить
+2
Boodya
Я хоч і не дуже задоволений цим трансфером.
Але це діло його, а ПСЖ на ходу в європі (в чемпіонаті там і так без конкуренції), тому успіхів йому в цьому клубі
Ответить
+1
Demid Romanchik
Удачи Забарному! И капитаном в сборную на несколько лет.Как он вырос в Борнмуте 👍
Ответить
+1
era
Гімно безхребетне..Пішов накуй зі своїм песеже і сафоновим..
Ответить
0
Grig1
А вигнали з ПСЖ істоту російську сафонова щоб не смерділа в порядному клубі?
Ответить
0
Philip J. Fry
Вітаю, сподіваюсь заграє і реалізує свій потенціал на 100%
Ответить
0
contr
Забарний-рахіт з дирки зашкварний ☝️
Ответить
-1
contr
Сафонов буде тепер срати Забарному в бутси перед матчами і на тренуваннях ☝️
Ответить
-1
