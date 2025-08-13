Украина. Премьер лига13 августа 2025, 18:10 |
Стало известно, сколько заплатил Кривбасс за трансфер Андрусва Араухо
Венесуэлец оформил 5-летний контракт с криворожанами
Сегодня «Кривбасс» официально отрапортовал о подписании 22-летнего опорного полузащитника из Венесуэлы Андрусва Араухо.
С новичком оформлен контракт на пять лет, а вот о финансовых подробностях сделки клуб из Кривого Рога ничего не сообщил.
По информации портала Transfermarkt, подписание Араухо обошлось «Кривбассу» в 250 тысяч евро.
Отметим, что за свой прежний клуб – «Депортиво Райо Зулиано» – Араухо сыграл 61 официальный поединок, отличившись 1 голом и 1 ассистом.
