Стало известно, сколько заплатил Кривбасс за трансфер Андрусва Араухо

Сегодня «Кривбасс» официально отрапортовал о подписании 22-летнего опорного полузащитника из Венесуэлы Андрусва Араухо.

С новичком оформлен контракт на пять лет, а вот о финансовых подробностях сделки клуб из Кривого Рога ничего не сообщил.

По информации портала Transfermarkt, подписание Араухо обошлось «Кривбассу» в 250 тысяч евро.

Отметим, что за свой прежний клуб – «Депортиво Райо Зулиано» – Араухо сыграл 61 официальный поединок, отличившись 1 голом и 1 ассистом.