Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заплатил Кривбасс за трансфер Андрусва Араухо
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 18:10 |
284
0

Стало известно, сколько заплатил Кривбасс за трансфер Андрусва Араухо

Венесуэлец оформил 5-летний контракт с криворожанами

13 августа 2025, 18:10 |
284
0
Стало известно, сколько заплатил Кривбасс за трансфер Андрусва Араухо
ФК Кривбасс. Андрусв Араухо (справа)

Сегодня «Кривбасс» официально отрапортовал о подписании 22-летнего опорного полузащитника из Венесуэлы Андрусва Араухо.

С новичком оформлен контракт на пять лет, а вот о финансовых подробностях сделки клуб из Кривого Рога ничего не сообщил.

По информации портала Transfermarkt, подписание Араухо обошлось «Кривбассу» в 250 тысяч евро.

Отметим, что за свой прежний клуб – «Депортиво Райо Зулиано» – Араухо сыграл 61 официальный поединок, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Transfermarkt

По теме:
Рекордный трансфер своего возраста. Реал проведет презентацию новичка
Новичок Аль-Насра: «Тут предложили такие деньги. Я не мог поверить»
ОФИЦИАЛЬНО. Селин и Олейник продолжат карьеру в аматорском клубе
Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Transfermarkt трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12 августа 2025, 21:59 43
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?

Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс

Эксперт: «Катастрофа Динамо. Уважаю тренеров, которые могут уйти сами»
Футбол | 13 августа 2025, 17:19 2
Эксперт: «Катастрофа Динамо. Уважаю тренеров, которые могут уйти сами»
Эксперт: «Катастрофа Динамо. Уважаю тренеров, которые могут уйти сами»

Цыганык недоволен игрой киевлян

У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Футбол | 13.08.2025, 09:57
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13.08.2025, 08:44
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Футбол | 13.08.2025, 10:30
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 4
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 4
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 382
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем