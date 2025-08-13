Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сможет ли ПСЖ установить новый рекорд в следующем розыгрыше Лиги 1?
Франция
13 августа 2025, 17:52 |
134
0

Сможет ли ПСЖ установить новый рекорд в следующем розыгрыше Лиги 1?

Парижане могут впервые в истории клуба завоевать чемпионский титул пятый сезон подряд

13 августа 2025, 17:52 |
134
0
Сможет ли ПСЖ установить новый рекорд в следующем розыгрыше Лиги 1?
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа стартует новый сезон 2025/26 французской Лиги 1. В этом розыгрыше «ПСЖ» будет иметь возможность установить новый клубный рекорд – завоевать чемпионский титул пятый сезон подряд, чего ранее еще никогда не случалось.

По итогам прошлого сезона парижане оформили четвертое подряд чемпионство, завершив кампанию с 84 очками. Подобная клубная серия уже случалась в период с 2012/13 по 2015/16 включительно.

Рекорд Лиги 1 по количеству чемпионств подряд принадлежит «Лиону», который с 2002 по 2008 годы семь раз подряд становился чемпионом Франции.

По теме:
Защитник ПСЖ: «Забарный? Он поможет нам в течение сезона»
ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике перед финалом Суперкубка УЕФА
«Дадим бой». Тренер Тоттенхэма высказался о предстоящем матче с ПСЖ
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лион статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Футбол | 13 августа 2025, 10:30 47
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о камнях в динамовский огород

Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13 августа 2025, 08:44 1
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»

Промоутер – о бое Пол – Джошуа

ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13.08.2025, 08:16
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ
Футбол | 13.08.2025, 17:15
Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ
Экс-игрок сборной Украины назвал главный вызов для Забарного в ПСЖ
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12.08.2025, 23:06
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 382
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
12.08.2025, 01:15 6
Теннис
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем