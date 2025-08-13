Сможет ли ПСЖ установить новый рекорд в следующем розыгрыше Лиги 1?

15 августа стартует новый сезон 2025/26 французской Лиги 1. В этом розыгрыше «ПСЖ» будет иметь возможность установить новый клубный рекорд – завоевать чемпионский титул пятый сезон подряд, чего ранее еще никогда не случалось.

По итогам прошлого сезона парижане оформили четвертое подряд чемпионство, завершив кампанию с 84 очками. Подобная клубная серия уже случалась в период с 2012/13 по 2015/16 включительно.

Рекорд Лиги 1 по количеству чемпионств подряд принадлежит «Лиону», который с 2002 по 2008 годы семь раз подряд становился чемпионом Франции.