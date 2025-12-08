Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 декабря 2025, 03:27 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:29
Делап повредил плечо в игре с Борнмутом

Нападающий Челси травмировался и выбыл на срок до восьми недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Нападающий «Челси» Лиам Делап выбыл из строя на 6–8 недель из-за травмы плеча. Повреждение было получено в субботнем матче против «Борнмута» (0:0). Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги (АПЛ) 22-летний футболист принял участие в 8 матчах, но пока не отметился результативными действиями. Игрок перешёл в лондонский клуб из «Ипсвича» летом.

Ранее Делап делился впечатлениями после матча «Челси» против «Барселоны» (3:0) в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

Лиам Делап Челси травма Английская Премьер-лига Челси - Борнмут
Михаил Олексиенко Источник
