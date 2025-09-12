Форвард Челси выбыл на долгий срок из-за травмы

Английский форвард «Челси» Лиам Делап ближайшие 10-12 недель пропустит из-за травмы. Это подтвердил тренер «синих» Энцо Мареска:

«Лиам Делап будет отсутствовать 10–12 недель, к сожалению, это долгий срок», – сказал итальянец.

Делап перебрался «Челси» из «Ипсвича» этим летом. По информации источника, сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В матче с «Фулхэмом» англичанин получил повреждение, из-за которого преждевременно покинул поле.

Ранее сообщалось о том, что Челси подписал нидерландского форварда.