Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 сентября 2025, 15:15 | Обновлено 12 сентября 2025, 15:30
Форвард Челси выбыл на долгий срок из-за травмы

Лиам Делап в ближайшее время на поле не появится

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Английский форвард «Челси» Лиам Делап ближайшие 10-12 недель пропустит из-за травмы. Это подтвердил тренер «синих» Энцо Мареска:

«Лиам Делап будет отсутствовать 10–12 недель, к сожалению, это долгий срок», – сказал итальянец.

Делап перебрался «Челси» из «Ипсвича» этим летом. По информации источника, сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В матче с «Фулхэмом» англичанин получил повреждение, из-за которого преждевременно покинул поле.

Ранее сообщалось о том, что Челси подписал нидерландского форварда.

