Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции

Позиции главного тренера Хаби Алонсо в «Реале» становятся все более шаткими, а в испанских СМИ уже активно называют главным кандидатом на замену Зинедина Зидана.

Легендарный француз, имеющий колоссальный авторитет в мадридском клубе, снова оказался в эпицентре слухов: часть футболистов, по сообщениям журналистов, якобы хотела бы его возвращения.

Несмотря на это, в «Реале» уверяют, что паники нет и клуб пока доверяет Алонсо. По информации источника, сам Зидан сейчас сосредоточен на работе со сборной Франции после ЧМ-2026 и не рассматривает другие варианты.

