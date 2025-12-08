Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Испания
08 декабря 2025, 03:02 |
164
0

Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции

Легендарный футболист все-таки решил возглавить национальную сборную

08 декабря 2025, 03:02 |
164
0
Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Позиции главного тренера Хаби Алонсо в «Реале» становятся все более шаткими, а в испанских СМИ уже активно называют главным кандидатом на замену Зинедина Зидана.

Легендарный француз, имеющий колоссальный авторитет в мадридском клубе, снова оказался в эпицентре слухов: часть футболистов, по сообщениям журналистов, якобы хотела бы его возвращения.

Несмотря на это, в «Реале» уверяют, что паники нет и клуб пока доверяет Алонсо. По информации источника, сам Зидан сейчас сосредоточен на работе со сборной Франции после ЧМ-2026 и не рассматривает другие варианты.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

По теме:
Винисиус продолжает безголевую серию: сколько уже не забивает бразилец?
Алонсо пояснил, почему Реал потерпел сенсационное поражение от Сельты
Флик прокомментировал выбор новой позиции для Ямаля на поле
Зинедин Зидан чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Бокс | 07 декабря 2025, 07:22 0
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика

Организация считает боксера одним из лучших в истории

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:57 10
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»

Андрей Николаевич – о Луке Модриче

ФОТО. Девушка Кухаревича – учасница Холостяка – в новом секси-луке
Футбол | 08.12.2025, 02:49
ФОТО. Девушка Кухаревича – учасница Холостяка – в новом секси-луке
ФОТО. Девушка Кухаревича – учасница Холостяка – в новом секси-луке
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Футбол | 07.12.2025, 19:22
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
06.12.2025, 04:55
Бокс
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 3
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 10
Авто/мото
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем